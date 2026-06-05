Alias “Toño” cayó en Palenque: le hallaron marihuana en su vivienda

En un contundente operativo adelantado por la Policía Nacional y la Infantería de Marina, fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de “Toño”, señalado de presuntamente dedicarse a la venta de estupefacientes en el corregimiento de San Basilio de Palenque.

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La diligencia de allanamiento y registro se llevó a cabo en el sector Pambelé, donde investigadores de la SIJIN encontraron 62 dosis de marihuana dentro del inmueble intervenido.

Según las autoridades, el hombre, de 43 años, presuntamente utilizaba la vivienda para comercializar sustancias alucinógenas en esta población bolivarense. Un aspecto que llamó la atención de los investigadores es que el inmueble está ubicado en inmediaciones de un establecimiento educativo.

Además, se conoció que alias “Toño” registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de homicidio.

El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“El trabajo investigativo y operativo que adelantamos en todo el departamento busca afectar las estructuras dedicadas al microtráfico y proteger especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes de este flagelo que tanto daño causa en las comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Con esta captura, las autoridades continúan fortaleciendo las acciones contra el microtráfico en los corregimientos y municipios del departamento de Bolívar.