Caso de ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’ en Armenia: regulador de tránsito mal estacionado

Armenia

En redes sociales se ha viralizado un video ciudadano que denuncia el mal parqueo de una motocicleta de un funcionario de la secretaría de Tránsito de la ciudad.

El caso se presentó en la calle 19 #13- 09 en inmediaciones de la antigua sede del Club América en el centro de Armenia cuando una persona grabó el momento en que una motocicleta se encontraba mal parqueada y el funcionario de Tránsito reconoció que era suya.

De inmediato se molestó porque lo estaban grabando y lanzó la polémica frase ‘Usted no sabe quién soy yo’ aludiendo que era una figura pública debido al gran número de seguidores que tenía en sus redes sociales.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño dijo que revisarán el caso con el supervisor porque se trata de un contratista que cumple obligaciones como regulador de tránsito.

“Frente al video que viene rodando en redes sociales desde ayer en horas de la tarde, cabe aclarar inicialmente de que no se trata de un agente de tránsito, es un contratista que cumple o tiene obligaciones como regulador u ordenador de tránsito“, informó.

“El próximo lunes estaremos analizando ya con el supervisor del contratista y con la parte jurídica si hay lugar algún procedimiento disciplinario o que se pueda de pronto configurar algún incumplimiento en su objeto contractual. Esto reitero debe ser analizado jurídicamente y se tomarán pues los correctivos al interior de de la Secretaría de Tránsito con esta persona", señaló.

Mencionó que como autoridad de tránsito rechazan este tipo de comportamientos puesto que una infracción no debe realizarse por nadie, pero mucho menos por funcionarios de la dependencia.

“Obviamente rechazamos este tipo de actuaciones que no van en sentido de de la Secretaría que obviamente una infracción a una norma de tránsito pues no debe ser cometida por nadie, pero especialmente por nosotros como funcionarios o contratistas de esta dependencia. Rechazamos este tipo de actuaciones", destacó.

Además, el secretario dio a conocer que también hubo quejas de otro comportamiento inadecuado por parte de este regulador por lo que realizaron la intervención correspondiente en cuanto a una orden de comparendo por no tener la revisión técnico mecánica y la motocicleta fue inmovilizada.

Puntualizó: “Cabe anotar que eh en el transcurso del día de hoy también se presentaron algunas quejas sobre otra conducta al parecer inadecuada por parte de esta persona. Allí pudimos hacer el requerimiento con nuestras unidades de tránsito y efectivamente se elaboró una orden de comparendo por no tener la revisión técnico mecánica y la motocicleta fue inmovilizada. Igual aprovechamos para hacer ese llamado a todas las personas para que respetemos y acatemos siempre las normas y señales de tránsito“.

Video del funcionario en redes sociales justificando su accionar

Precisamente este funcionario de la secretaría de tránsito de la ciudad aparece en redes sociales como elfokinmaster con 18 mil seguidores y se describe como creador de contenido.

La situación ha generado más indignación puesto que publicó un video justificando su accionar y porque considera que influenciadores como Westcol empezaron a punta de polémicas.

La situación generó indignación en redes sociales, donde los internautas señalaron: “Agrandado porque tiene 18 mil seguidores es una radiografía de una ciudad que vive en una película absurda”; “Lo hacen a diario en todo el centro de la ciudad no les interesa si causan estorbo en las vías”; “Eso es lo que no sirve como tránsito y que triste queda mal toda la institución”.