Radican nuevamente ante el Concejo de Armenia proyecto para implementar cámaras de fotodetección

Armenia

Y es que se genera polémica en la ciudad porque nuevamente la administración municipal radicó el proyecto ante el Concejo de Armenia, que busca autorizar al alcalde para que suscriba un contrato de concesión de algunos de los servicios de tránsito y la implementación de medios tecnológicos para la detección de infracciones.

El viernes 25 de julio se llevó a cabo la asignación de concejales para el respectivo debate, uno de ellos es el Concejal Richard Alexis Gutiérrez aclaró que su designación fue por orden del presidente de la corporación y estudiarán la constitucionalidad y conveniencia del proyecto.

Considera que la misma comunidad está exigiendo acciones concretas ante la falta de acatamiento a las normas de tránsito en las vías de la ciudad y en materia de seguridad puesto que este tipo de tecnología permite detectar a los delincuentes.

Reconoció que alrededor del proceso se genera mucha desinformación y no es más que como si fueran agentes de tránsito permanentes en puntos específicos de la ciudad requiriendo a los infractores.

Concejal en oposición al proyecto

De otro lado el concejal Juan Camilo Tabares señaló que es clave analizar el plan financiero y el tema técnico ya que precisamente por este último punto es que se ha caído el proyecto en anteriores oportunidades.

Enfatizó que votará negativo puesto que considera no es conveniente tener fotomultas en la ciudad, tampoco dijo es conveniente entregarle el 50% del manejo de la secretaría de Tránsito a una empresa que no es del departamento del Quindío.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Resaltó que hay proyectos más importantes en los que deberían centrarse en materia de infraestructura, en desarrollo social y Educación.

Play/Pause Concejal Juan Camilo Tabares 01:19 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sostuvo que no es conveniente porque la administración municipal no ha justificado el tema técnico de porque la concesión sí hará lo que no puede SETTA.

¿Qué dicen desde la secretaría de Tránsito de Armenia?

Finalmente, el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño indicó que radicaron nuevamente el proyecto y que fue ajustado acorde a las observaciones que se han tenido en cuenta en los fallos anteriores por parte del Tribunal Administrativo del Quindío.

Destacó que el objetivo del proyecto es dotar a la secretaría con herramientas tecnológicas que permitan mejorar su gestión en materia de seguridad vial.

Fue claro que el componente más importante es el centro de gestión de movilidad donde la ciudad contará con un centro de monitoreo que recibirá la información de las cámaras salvavidas y conectará con las cámaras de seguridad de la Policía.

Play/Pause Secretario de Tránsito de Armenia 02:07 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fue claro que este tipo de servicios mejorará la operatividad de la Secretaría de Tránsito ya que actualmente cuentan con limitaciones en el personal dispuesto en las calles de la ciudad.

Extendió el llamado a la comunidad a no desinformarse y no tenerle miedo a los sistemas de detección de infracciones ya que quien es buen conductor respetando la normatividad no tendría ningún tipo de inconveniente.

Vale anotar que el proyecto contempla que el contrato a suscribir tendrá una duración máxima de 15 años y dos meses, según el modelo financiero presentado por el municipio en la discusión del acuerdo.