Denuncian agente de tránsito por imponer comparendo en medio de una atención médica en Armenia

Armenia

Cristian Rodríguez es conductor de una ambulancia de la empresa Rápida Atención en Salud (RAS) en Armenia y denunció que a las afueras de la clínica San Rafael la bahía estaba copada sumado a que están desarrollando obras de infraestructura lo que genera el cierre de la vía por lo que no fue posible parquear en esa zona.

Relató que debido a lo anterior tuvo que dejar la ambulancia en vía pública y es ahí donde llega el agente de tránsito 233 con el fin de imponer un comparendo por mal parqueo dificultando el traslado que requería con urgencia un paciente oncológico a la clínica Oncólogos de Occidente ubicada en la Avenida Centenario de la ciudad.

“Fuimos por un paciente, lo sacamos en la camilla de la ambulancia, lo monitorizamos y lo bajamos inmediatamente a la ambulancia para llevarlo a unidad oncológica que le estaban esperando allá. Al llegar al sitio se encontró al agente de tránsito 233, hostigante, prepotente, indicando que el carro no puede estar ahí parqueado y que me iba a hacer la multa. Se le explicó, se le mostró, estaba yendo por un paciente que tiene que ser trasladado de manera inmediata por oncólogos. Y ya que el paciente tiene soporte oxígeno, la traqueotomía, no hay que exponerlo a una infección de en la vía”, señaló.

Reconoció la complejidad de la situación porque a pesar de entregar las explicaciones, el agente hizo caso omiso sin importar que el paciente ya está a bordo de la ambulancia lo que puso en riesgo su vida.

Denunció que el agente no se tomó la molestia de corroborar que el paciente ya estaba a bordo y continúo con su proceder que considera fue insensible sin atender la atención especial que estaban realizando en ese momento.

“De 3 a 4 minutos el agente de tránsito me retuvo los papeles para hacerme la multa, me hizo la multa. Me preocupa es el actuar del agente de tránsito porque está colocando en riesgo la vida de los usuarios, de los pacientes. Yo creo que él no conoce qué es una ambulancia, no sabe qué es una urgencia, es una emergencia”, denunció.

Lamentó que para el agente de tránsito la prioridad hubiera sido la infracción y no que el paciente tuviera una atención inmediata.

Secretaría de Tránsito de Armenia

Desde la secretaria de tránsito anunciaron investigación interna para determinar las acciones a seguir más allá del comparendo y por eso además indicaron que el conductor de la ambulancia puede iniciar el proceso de reclamación.

El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño: “Frente al video estamos revisando, analizando para tener más información sobre esta situación. De entrada, digamos que no habría todavía manera de poder realizar un juzgamiento, por llamarlo de alguna manera. Es evidente que hay una infracción por parte del conductor de la ambulancia que estaciona, como lo muestra el video, no hay ni un metro de distancia entre eh la esquina y donde está estacionado el vehículo, cuando recordemos que la norma establece que son 5 m de las esquinas que debe estar libre”.

Añadió: “Puede haber una cierta negligencia por parte del agente pues al tratarse de un tema de salud de una persona pues enferma que está siendo trasladada o va a ser trasladada, aunque sea clara y se ve en el video de que no es una situación de urgencia tampoco, pero pues sí Debería haber un poco más de digamos de sentido y de permitir cierta flexibilidad”.

“Reitero que esto es una apreciación, solo con el video estamos recaudando información, consultando sobre el tema y esperando las quejas correspondientes para poder iniciar pues los procedimientos”, puntualizó.