EN VIVO: Llaneros vs. Pasto por la fecha 8 de la Liga Colombiana

Inicia la jornada 8 de la Liga Colombiana. El compromiso que se encarga de abrir esta fecha es Llaneros vs. Pasto, desde las 8:10 de la noche, en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio.

El conjunto local llega a este partido luego de perder 1-2 ante La Equidad en el estadio de Techo de Bogotá. Con este resultado completa dos derrotas consecutivas en el torneo, lo que lo ubica en la sexta casilla de la tabla con 11 unidades, al igual que Fortaleza y Deportivo Pereira.

Por otro lado, el equipo de Camilo Ayala perdió en su casa 1-2 contra Independiente Medellín. Pasto espera poder sumar sus tres primeros puntos en condición de visitante y ascender en la tabla, ya que se sitúa en el puesto 17 con 5 puntos.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Llaneros vs. Pasto



