EN VIVO: Llaneros vs. Pasto por la fecha 8 de la Liga Colombiana
Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria en Villavicencio.
Inicia la jornada 8 de la Liga Colombiana. El compromiso que se encarga de abrir esta fecha es Llaneros vs. Pasto, desde las 8:10 de la noche, en el estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio.
El conjunto local llega a este partido luego de perder 1-2 ante La Equidad en el estadio de Techo de Bogotá. Con este resultado completa dos derrotas consecutivas en el torneo, lo que lo ubica en la sexta casilla de la tabla con 11 unidades, al igual que Fortaleza y Deportivo Pereira.
Por otro lado, el equipo de Camilo Ayala perdió en su casa 1-2 contra Independiente Medellín. Pasto espera poder sumar sus tres primeros puntos en condición de visitante y ascender en la tabla, ya que se sitúa en el puesto 17 con 5 puntos.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Llaneros vs. Pasto
Final primera parte, Llaneros 2, Deportivo Pasto 1.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión David Camacho (Deportivo Pasto).
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Daniel Mantilla (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Daniel Mantilla (Llaneros).
Gonzalo Ritacco (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Mauricio Castaño.
Óscar Cabezas (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de David Camacho (Deportivo Pasto).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Érik Bodencer (Llaneros).
El juego está detenido debido a una lesión Diego Martínez (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Andrés López (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Daniel Mantilla.
Andrés López (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Felipe Jaramillo (Deportivo Pasto).
¡Gooooool! Llaneros 2, Deportivo Pasto 1. Francisco Meza (Llaneros) remate con la izquierda desde muy cerca a la escuadra derecha tras botar una falta.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Yéiler Góez (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andrés López.
Julián Angulo (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Johan Caicedo (Deportivo Pasto).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Santiago Jiménez (Deportivo Pasto).
Fuera de juego, Llaneros. Andrés López intentó un pase en profundidad pero Daniel Mantilla estaba en posición de fuera de juego.
Gonzalo Ritacco (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Óscar Cabezas (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Gonzalo Ritacco (Deportivo Pasto).
Francisco Meza (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yoshan Valois (Deportivo Pasto).
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Francisco Meza.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Francisco Meza.
Marlon Sierra (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
Gonzalo Ritacco (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Óscar Cabezas (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de David Camacho (Deportivo Pasto).
¡Gooooool! Llaneros 1, Deportivo Pasto 1. Yoshan Valois (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de David Camacho con un centro al área.
Falta de Jan Angulo (Llaneros).
Yoshan Valois (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Daniel Mantilla (Llaneros) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Santiago Jiménez (Deportivo Pasto).
Julián Angulo (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Mauricio Castaño (Deportivo Pasto).
¡Gooooool! Llaneros 1, Deportivo Pasto 0. Andrés López (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Julián Angulo con un centro al área.
Remate fallado por Andrés López (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Julián Angulo con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Felipe Jaramillo (Deportivo Pasto).
Remate rechazado de Marlon Sierra (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Daniel Mantilla.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento