Unión Magdalena y Alianza FC empataron 2-2 en el Sierra Nevada
Duelo decisivo en la tabla del descenso en el fútbol colombiano.
En el segundo partido de la jornada dominical se enfrentan Unión Magdalena vs. Alianza FC en la octava jornada del campeonato, el compromiso se jugará en el estadio Sierra Nevada en la ciudad de Santa Marta. Es un juego que afectará la tabla del descenso, ya que los samarios están en el puesto 20 de esta clasificación y deben seguir sumando puntos para no descender.
Unión llega a este juego con la presión de seguir sumando, si no quiere descender a la B el próximo semestre. Tras la salida del equipo de Alexis García, luego de la derrota con Equidad 1-0 como visitante, Carlos Silva es el técnico encargado que ha asumido tres juegos hasta la fecha con Pasto, Deportivo Cali y Millonarios, mientras la dirigencia toma la decisión de quien será el nuevo entrenador.
Actualmente, Unión Magdalena se ubica en la posición decimosegunda con 8 unidades tras el triunfo que consiguió el Campin ante Millonarios 2-1, con doblete de Jannenson Sarmiento, el 10 del equipo samario. Este encuentro lo ganó a pesar de tener un hombre menos todo el segundo tiempo, en el que también tuvo que ser detenido el juego por protesta de la hinchada azul.
Por su parte, Alianza, parte en la casilla decimosexta con solo 6 unidades de 21 puntos posibles. Solo consiguió sumar de a tres cuando le gano a Pereira 1-0 en la segunda jornada, tiene tres empates con Medellín, Fortaleza y Once Caldas y perdió cuando enfrento a Tolima, Bucaramanga y Nacional.
Los dirigidos por Hubert Bodhert tiene que salir a este juego a buscar la victoria, si quieren seguir, sumando ya que está a 6 puntos de Santa Fe, que de momento es octavo con 12 unidades. En el descenso son 15 con un promedio de 1.20, pero quieren mantenerse lejos de la zona de riesgo.
¡Gooooool! Unión Magdalena 2, Alianza 3. Carlos Lucumí (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Rubén Manjarrés con un centro al área.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Cristian Iguarán (Unión Magdalena).
Falta de Johan Parra (Alianza).
Joaquín Mattalia (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Alianza. Corner cometido por David Murillo.
Fuera de juego, Unión Magdalena. Jhon Lerma intentó un pase en profundidad pero Jannenson Sarmiento estaba en posición de fuera de juego.
José Muñoz (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de José Muñoz (Alianza).
Jimmy Congo (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado por bajo a la izquierda. Carlos Lucumí (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rubén Manjarrés.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Jimmy Congo sustituyendo a Fabián Cantillo.
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Freddy Molina (Unión Magdalena).
Fuera de juego, Alianza. Carlos Lucumí intentó un pase en profundidad pero Jhair Castillo estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Alianza, entra al campo Kalazan Suárez sustituyendo a Edwin Torres.
¡Gooooool! Unión Magdalena 2, Alianza 2. Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho por bajo, junto al palo izquierdo.
Remate rechazado de Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Freddy Molina.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por John García.
Remate fallado por José Mercado (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jannenson Sarmiento.
Remate fallado por Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jesús Muñoz.
Cambio en Alianza, entra al campo Rubén Manjarrés sustituyendo a Pedro Franco.
Fuera de juego, Unión Magdalena. David Murillo intentó un pase en profundidad pero Jannenson Sarmiento estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Alianza, entra al campo John García sustituyendo a Kevin Moreno debido a una lesión.
¡Gooooool! Unión Magdalena 1, Alianza 2. Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde muy cerca a la escuadra izquierda tras un saque de esquina.
Remate rechazado de Pedro Franco (Alianza) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jesús Muñoz.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Joaquín Mattalia (Unión Magdalena).
Corner,Alianza. Corner cometido por David Murillo.
Remate rechazado de José Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Edwin Torres con un centro al área.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Cristian Iguarán sustituyendo a Royscer Colpa debido a una lesión.
Fuera de juego, Alianza. Pedro Franco intentó un pase en profundidad pero Ayron Del Valle estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Unión Magdalena 1, Alianza 1. Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jhair Castillo.
Edwin Torres (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Royscer Colpa (Unión Magdalena).
Falta de Leonardo Saldaña (Alianza).
David Murillo (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Wiston Fernández (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de José Mercado (Unión Magdalena).
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Héctor Urrego (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Ayron Del Valle (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhair Castillo.
Cambio en Alianza, entra al campo José Muñoz sustituyendo a Luis Pérez.
Empieza segunda parte Unión Magdalena 1, Alianza 0.
Cambio en Alianza, entra al campo Ayron Del Valle sustituyendo a Luis Mina.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo José Mercado sustituyendo a Juan Giraldo.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Jhon Lerma sustituyendo a Roberto Hinojosa.
Final primera parte, Unión Magdalena 1, Alianza 0.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Roberto Hinojosa (Unión Magdalena).
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Joaquín Mattalia (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Pérez (Alianza).
Royscer Colpa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Luis Pérez (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luis Mina.
Misael Martínez (Unión Magdalena) ha visto tarjeta roja.
Kevin Moreno (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Misael Martínez (Unión Magdalena).
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Misael Martínez sustituyendo a Ricardo Márquez debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Ricardo Márquez (Unión Magdalena).
Remate fallado por Luis Pérez (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kevin Moreno.
Remate fallado por Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de David Murillo.
Remate fallado por Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fabián Cantillo tras un contraataque.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Leonardo Saldaña (Alianza).
Remate fallado por Jhair Castillo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Luis Pérez.
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Roberto Hinojosa (Unión Magdalena).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Jesús Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhair Castillo.
¡Gooooool! Unión Magdalena 1, Alianza 0. Ricardo Márquez (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de David Murillo.
Falta de David Murillo (Unión Magdalena).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Alianza. Jesús Muñoz intentó un pase en profundidad pero Carlos Lucumí estaba en posición de fuera de juego.
Joaquín Mattalia (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Tello.
Falta de Juan Giraldo (Unión Magdalena).
Luis Pérez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por David Murillo (Unión Magdalena) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Roberto Hinojosa.
Remate fallado por Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Wiston Fernández tras un contraataque.
Remate rechazado de Héctor Urrego (Unión Magdalena) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Roberto Hinojosa con un centro al área.
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Royscer Colpa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Remate rechazado de Jesús Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedro Franco.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento