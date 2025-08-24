Unión Magdalena y Alianza FC empataron 2-2 en el Sierra Nevada

En el segundo partido de la jornada dominical se enfrentan Unión Magdalena vs. Alianza FC en la octava jornada del campeonato, el compromiso se jugará en el estadio Sierra Nevada en la ciudad de Santa Marta. Es un juego que afectará la tabla del descenso, ya que los samarios están en el puesto 20 de esta clasificación y deben seguir sumando puntos para no descender.

Unión llega a este juego con la presión de seguir sumando, si no quiere descender a la B el próximo semestre. Tras la salida del equipo de Alexis García, luego de la derrota con Equidad 1-0 como visitante, Carlos Silva es el técnico encargado que ha asumido tres juegos hasta la fecha con Pasto, Deportivo Cali y Millonarios, mientras la dirigencia toma la decisión de quien será el nuevo entrenador.

Actualmente, Unión Magdalena se ubica en la posición decimosegunda con 8 unidades tras el triunfo que consiguió el Campin ante Millonarios 2-1, con doblete de Jannenson Sarmiento, el 10 del equipo samario. Este encuentro lo ganó a pesar de tener un hombre menos todo el segundo tiempo, en el que también tuvo que ser detenido el juego por protesta de la hinchada azul.

Por su parte, Alianza, parte en la casilla decimosexta con solo 6 unidades de 21 puntos posibles. Solo consiguió sumar de a tres cuando le gano a Pereira 1-0 en la segunda jornada, tiene tres empates con Medellín, Fortaleza y Once Caldas y perdió cuando enfrento a Tolima, Bucaramanga y Nacional.

Los dirigidos por Hubert Bodhert tiene que salir a este juego a buscar la victoria, si quieren seguir, sumando ya que está a 6 puntos de Santa Fe, que de momento es octavo con 12 unidades. En el descenso son 15 con un promedio de 1.20, pero quieren mantenerse lejos de la zona de riesgo.