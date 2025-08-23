Once Caldas vs. Tolima, partido por la fecha 8 de la Liga: Posibles nóminas, fecha y cómo seguir

Once Caldas recibirá al Deportes Tolima en el desarrollo de la octava jornada de la Liga BetPlay en el estadio Palogrande

Con mucho aire en la camiseta, pero con la necesidad de sumar en la Liga BetPlay, el Once Caldas llega a la octava jornada del campeonato. Se enfrentará a otro equipo que no puede permitirse perder para mantener su puesto entre los ocho mejores luego de un difícil comienzo, el Deportes Tolima.

Los locales afrontarán el partido después de una gran clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Huracán, que era el favorito de la serie. Dayro Moreno fue la figura del compromiso con dos goles.

El Palogrande no olvida ⭐️

Aquí Once Caldas fue campeón en 2010 frente al Tolima, con Dayro como figura.

Este domingo nos vemos nuevamente en casa ⚽️😉 #TBT#MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/PhT9Flf5g2 — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 21, 2025

Sin embargo, en la Liga el panorama es diferente. El equipo del ‘Arriero’ Herrera es penúltimo en la tabla de posiciones con solo tres puntos, sin partidos ganados, tres empatados y tres perdidos. Le falta un encuentro ante el Atlético Bucaramanga.

Prográmese con los partidos de la octava jornada de la Liga colombiana.

¿Cómo llega el Deportes Tolima, rival del Once Caldas?

El Deportes Tolima de Lucas González no tuvo un buen arranque en la Liga BetPlay. Comenzó con dos partidos perdidos, pero después recuperó y el equipo fue acomodándose a su entrenador que empató ante Nacional y venció al América y a Millonarios.

Ahora, tiene esta prueba ante el Once Caldas que no va bien en el torneo local y podría aprovechar la situación de su rival, que tiene todas sus intenciones y fuerzas puestas en el torneo internacional y volver a ganar como visitante.

Es un estilo de vida, es intentarlo una y otra vez con convicción e ilusión.



𝑪𝒓𝒆𝒆𝒓 𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓 👊🏾⚽️ pic.twitter.com/bSZrdRLbAS — Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 22, 2025

Posibles nóminas

Once Caldas: Joan Parra, Jerson Malagón, Kevin Tamayo, Juan Castaño, Efraín Navarro, Robert Mejía, Iván Rojas, Andrés Ibargüen, Jefry Zapata, Deinner Quiñones y Felipe Gómez.

DT: Hernán Darío Herrera

Deportes Tolima: Cristopher Fiermarín, Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez, Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Mauricio González, Kevin Pérez, Jersson González y Gonzalo Lencina.

DT: Lucas González

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se jugará este domingo 24 de agosto a las 2 de la tarde en el estadio Palogrande de Manizales. El árbitro será Álvaro Meléndez.

Usted podrá vivir las emociones por el streaming de Caracol Deportes y el minuto a minuto de caracol.com.co