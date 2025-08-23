Mesa de diálogo de Paz en Nariño rechaza atentados terroristas en Colombia

La comunicación firmada por los integrantes del Gobierno Nacional y la delegación de la Coordinadora Nacional ejército bolivariano que hacen parte de la mesa de diálogo, condena los actos terroristas contra la base aérea, Marco Fidel Suárez en Cali y contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquía.

Aseguran que ratifican el compromiso con el logro de una paz concertada y expresan solidaridad con las víctimas y sus familias, además de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, La Policía, la capital del Valle y Antioquia.

Las delegaciones manifiestan su compromiso a persistir en el empeño trazado en esta mesa de diálogos de Paz y exigen a los violentos abandonar para siempre estas prácticas criminales que sólo causan un dolor y muerte del pueblo.

La comunicación también está respaldada con la firma de los países garantes del proceso que se adelanta con esta organización al margen de la ley .

Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano rechaza atentados en Cali y Amalfi Ampliar

