LaCardio realizará brigada cardiovascular pediátrica a niños de escasos recursos en Cartagena

Cartagena

Con el compromiso de brindar atención médica de calidad a las poblaciones más vulnerables, la Fundación Cardioinfantil – LaCardio realizará una brigada de salud cardiovascular pediátrica en Cartagena, beneficiando a niños de escasos recursos de la región Caribe.

Los próximos 22 y 23 de agosto, en la Fundación Aluna y con el apoyo de la Fundación AGM Huellas de Piedra, se lleva a cabo la jornada de diagnóstico de enfermedades cardiovasculares pediátricas.

Durante estos dos días, un equipo multidisciplinario de especialistas en cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular y personal de enfermería evaluará a niños con sospecha o diagnóstico de enfermedades del corazón. Gracias a este esfuerzo, se lograrán identificar casos que requieran seguimiento especializado y se priorizarán aquellos que necesitan intervención quirúrgica o procedimientos de alta complejidad en la sede central de LaCardio en Bogotá.

¿Cómo saber si uno de nuestros pequeños requiere de esta atención?

El Dr. Manuel Huertas, cardiólogo pediatra de LaCardio, explica sobre los signos de alerta que deben tener en cuenta los padres para una detección oportuna, indicando que una consulta a tiempo es determinante para la vida de estos pequeños.

Algunos síntomas que se pueden presentar:

1. Color morado de la piel, labios, uñas y orejas.

2. Retardo en peso y talla.

3. Dolor en el pecho o desmayos a cualquier edad.

4. Fatiga, cansancio o sudoración con la lactancia.

5. Hospitalizaciones frecuentes por infecciones respiratorias (Neumonía).

6. Historia familiar de soplos o enfermedad congénita de corazón.

7. Muerte no explicada en familiares menores de 50 años.

8. Indicación médica en donde señale que el paciente presenta un soplo en el corazón.

“En LaCardio creemos que ningún niño debería quedarse sin acceso a un diagnóstico oportuno ni a un tratamiento que le permita tener un futuro saludable. Estas brigadas son parte de nuestra misión social y del compromiso que tenemos con la niñez del país”, afirmó el Dr. Manuel Huertas, cardiólogo pediatra de LaCardio.

La ruta del corazón llega con el programa social Regale una vida en su 17 versión a la ciudad de Cartagena, permitiendo que los niños de la región cuenten con la posibilidad de recibir una atención especializada de forma gratuita. En esta oportunidad, la jornada tiene un gran diferencial y es debido a que muchos de los niños que han sido atendido desde los inicios la población pediátrica ya se encuentran en una etapa adulta, requiriendo que, desde Cardiopatías Congénitas del adulto, acompañe el desarrollo de esta.

“La inclusión del componente de Cardiopatías Congénitas del Adulto en esta brigada es fundamental, ya que cada vez más pacientes con estas condiciones logran sobrevivir gracias a los avances médicos y requieren un seguimiento especializado a lo largo de su vida. Muchos de ellos no cuentan con acceso oportuno a valoración o tratamiento en su lugar de residencia, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y deterioro en su calidad de vida. Llevar este servicio a la brigada permitirá identificar de manera temprana factores de riesgo, orientar el manejo adecuado y brindar acompañamiento integral, contribuyendo a mejorar la salud y el pronóstico de esta población creciente y vulnerable.”, comentó el Dr. Carlos Guerrero, cardiólogo especialista en cardiopatías congénitas del adulto en LaCardio.

Cuáles son los requisitos para participar:

Esta jornada contará con un equipo multidisciplinario conformado por cardiólogos pediatras, enfermeras, pediatras, trabajadores sociales y un personal administrativo y de voluntarios.

Se desarrollará el próximo viernes 22 y sábado 23 de agosto en la sede de la Fundación Aluna en Diagonal 26 # 47-49, en el barrio República de Chile de Cartagena, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Esto no es solo una jornada médica, es un acto de justicia social, una oportunidad para cambiar vidas y un ejemplo del poder de la colaboración interinstitucional.

La asistencia a la brigada es previa inscripción, por ello los padres de estos niños deben realizar su inscripción en las líneas 3187070628 y 3176432477 y al momento de la consulta llevar:

• Documento de identidad del menor

• Exámenes médicos anteriores (si los tiene)

• Copia de la historia clínica