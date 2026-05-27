Alcalde de Clemencia entrega el Parque de la Unidad para la convivencia y el comercio

La administración municipal de Clemencia realizó la entrega oficial del Parque de la Unidad, una obra de infraestructura urbana diseñada para fortalecer la convivencia ciudadana, la integración de las familias y el desarrollo económico local.

La intervención transformó por completo el antiguo parque central ubicado frente a la iglesia, un punto que históricamente ha servido como epicentro de actividades religiosas, culturales y de sustento para los trabajadores de la población.

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El proyecto contempló una modernización integral que incluye nuevas zonas de permanencia, senderos peatonales seguros y un sistema de iluminación con tecnología LED que garantiza el aprovechamiento de los espacios públicos durante las jornadas nocturnas. Asimismo, con el propósito de respaldar la economía popular, la obra incorporó tres kioscos comerciales estructurados que serán asignados exclusivamente a comerciantes oriundos del municipio, asegurando la continuidad de sus ingresos en un entorno plenamente organizado.

Durante el acto de inauguración, el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo destacó que la ejecución de los trabajos representa el cumplimiento de un compromiso asumido el año anterior con los habitantes.

“Hoy estamos entregándole a la comunidad este parque que hemos denominado Parque de la Unidad. Es un lugar que tiene muchos recuerdos y muchas historias para nuestro municipio. Quisimos modernizarlo y mejorarlo para ponerlo al servicio de toda la comunidad”, expresó el mandatario.

Añadió: “Quisimos garantizar que las actividades comerciales que durante mucho tiempo se desarrollaron aquí puedan continuar. Esta inversión busca que las personas sigan teniendo oportunidades para generar sus ingresos y desarrollar sus actividades en un espacio organizado”.

El mandatario departamental hizo un llamado enérgico a los vecinos, comerciantes y transportadores para que se apropien del lugar y contribuyan de manera activa a su conservación, asegurando que el éxito de la inversión social depende del cuidado colectivo y del buen uso que se le otorgue a este patrimonio comunitario.

El alcalde también anunció que en los próximos días la administración municipal dará a conocer los requisitos para la asignación de estos espacios comerciales, los cuales estarán dirigidos exclusivamente a comerciantes del municipio.