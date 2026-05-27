Surtigas reporta más de 1.500 roturas de redes e invita a llamar antes de excavar

En Surtigas reporta una preocupante estadística que enciende las alarmas sobre la seguridad en el manejo de la infraestructura de servicios públicos en la región Caribe. En lo corrido del presente año han contabilizado más de 1.540 roturas en nuestras redes de distribución de gas natural en localidades como Cartagena, Sincelejo, Montería, Turbaco, Magangué y Caucasia, afectando tanto a las tuberías principales externas como a las acometidas residenciales.

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La empresa prestadora del servicio, enfatiza en que la totalidad de estos incidentes viales y domiciliarios corresponden a eventos que pudieron prevenirse si se hubiese generado un aviso oportuno antes del inicio de las labores de construcción. Las afectaciones no solo alteran la continuidad del suministro para miles de usuarios, sino que provocan un grave daño ambiental silencioso al liberar 243.337 metros cúbicos de gas metano a la atmósfera, incrementando la huella de gases de efecto invernadero.

Frente a este panorama, hacen un llamado urgente a las empresas constructoras, contratistas de obras civiles y a la ciudadanía en general para que nos notifiquen de manera obligatoria cualquier proyecto que involucre excavaciones en vías públicas o frentes de viviendas.

A través de nuestra línea de atención telefónica 164 y de la línea gratuita nacional 01 8000 910 164, disponibles las 24 horas del día, la empresa coordina la asistencia de un inspector técnico calificado, quien se encargará de señalar el trazado de las tuberías y guiar las maniobras mecánicas para salvaguardar la vida de las comunidades y la estabilidad del entorno.