En Arjona cayó ‘El Monaco’ con dosis de estupefacientes

En desarrollo de actividades de patrullaje preventivo, disuasivo y de control adelantadas por la Policía Nacional en el municipio de Arjona, Bolívar, fue capturado un hombre conocido con el alias de “El Mónaco”, de 35 años de edad, señalado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento policial se llevó a cabo en el barrio 5 de Noviembre, donde los uniformados observaron a un ciudadano que, al notar la presencia de las autoridades, adoptó una actitud nerviosa y sospechosa.

Ante este comportamiento, los policías realizaron un registro voluntario a persona, hallándole, presuntamente, en el bolsillo derecho del jean 53 bolsitas plásticas transparentes que contenían una sustancia pulverulenta con características similares a la cocaína.

De inmediato, los uniformados le informaron sus derechos como persona capturada y materializaron su detención por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.

Posteriormente, alias “El Mónaco” fue trasladado a las instalaciones de la Estación de Policía de Arjona, donde quedó a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

“Seguimos intensificando los patrullajes y controles en todos los municipios del departamento para afectar las economías ilícitas y sacar de circulación sustancias que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades. No bajaremos la guardia frente al microtráfico”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.