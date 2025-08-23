Juez legaliza capturas de hombres que instalaron camión con ‘tatucos’ y activaron explosivos en Cali

Juez legaliza capturas de implicados en atentado en Cali que dejó 7 muertos y más de 70 heridos

Un Juez de Control de Garantías ya legalizó las capturas de Walter Esteban Yonda Ipía, oriundo de Corinto Cauca de 23 años de edad y Carlos Steven Obando Aguirre, oriundo de Cali con 26 años de edad, los dos hombre capturados en flagrancia por estar presuntamente implicados en el atentado con explosivos en inmediaciones de la base aérea que sacudió a la capital del Valle.

El ataque terrorista deja al menos siete personas muertas y más de 70 heridas

La Fiscalía los señala como “presuntos responsables del traslado de dos camiones cargados con ‘tatucos’ y su ubicación en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (…) habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de una”.

Enfrentarán cargos por terrorismo, homicidio y porte ilegal de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos.

Equipos de Fiscalía y Policía judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales cuenta con elementos materiales probatorios que involucran a la estructura ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de alias Iván Mordisco con el hecho violento en Cali y al Frente 36 del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ con el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.

