Wills recusó a magistrada Lombana por falta de imparcialidad por “relación procesal cruzada”

El representante Juan Carlos Wills recusó a la magistrada Cristina Lombana en la Corte Suprema, alegando falta de imparcialidad por “relación procesal cruzada”: mientras ella lo investiga, él adelanta un proceso disciplinario en su contra.

El congresista sostiene que esta situación configura un “interés en la actuación” y compromete el debido proceso, por lo que pidió apartarla del caso y de cualquier actuación en la que esté vinculado.

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