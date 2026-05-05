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05 may 2026 Actualizado 21:58

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Justicia

Wills recusó a magistrada Lombana por falta de imparcialidad por “relación procesal cruzada”

Juan Carlos Wills y Cristina Lombana. Fotos: Cámara de Representantes y Corte Suprema

Juan Carlos Wills y Cristina Lombana. Fotos: Cámara de Representantes y Corte Suprema

Juan Carlos Wills y Cristina Lombana. Fotos: Cámara de Representantes y Corte Suprema

El representante Juan Carlos Wills recusó a la magistrada Cristina Lombana en la Corte Suprema, alegando falta de imparcialidad por “relación procesal cruzada”: mientras ella lo investiga, él adelanta un proceso disciplinario en su contra.

El congresista sostiene que esta situación configura un “interés en la actuación” y compromete el debido proceso, por lo que pidió apartarla del caso y de cualquier actuación en la que esté vinculado.

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Marcela Puentes Quintero

Marcela Puentes Quintero

Periodista de 6AM W de Caracol Radio. Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana....

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