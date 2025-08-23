Gobernador pide justicia por asesinato de adulta mayor en Sahagún

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, pidió a las autoridades competentes que el homicidio de Luz Miranda Macea, ocurrido en Sahagún, no quede en la impunidad.

El mandatario regional se pronunció a través de sus redes sociales, donde rechazó y lamentó este caso que hoy impacta a todo el departamento.

“Pido a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y garantizar que este lamentable hecho no quede en la impunidad”, manifestó el gobernador.

Como se sabe, la mujer de la tercera edad fue atacada a golpes y machetazos. Fue trasladada al Hospital de Sahagún, donde le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, fue remitida al Hospital San Jerónimo de Montería, donde fue intervenida quirúrgicamente, pero debido a la gravedad de las heridas murió en horas de la tarde de este sábado, 23 de agosto.

Desde la Alcaldía de Sahagún emitieron un comunicado, donde confirmaron la captura del presunto responsable de este asesinato. Indicaron que ya fue puesto a la orden de las autoridades competentes para legalizar la captura y ser judicializado.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar el motivo que llevó a alias “El Chamo” a acabar con la vida de “Luzma”, una mujer que era reconocida en el municipio.

