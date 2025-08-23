Adulta mayor fue asesinada a golpes y machetazos en Córdoba; el presunto agresor fue capturado

Adulta mayor fue asesinada a golpes y machetazos en Sahagún, Córdoba; el presunto agresor fue capturado

Una mujer de 70 años de edad, identificada como Luz Marina Miranda Macea, murió la tarde de este sábado, 23 de agosto, tras recibir una brutal golpiza y heridas causadas con un machete.

El hecho se presentó en el municipio de Sahagún, donde a la mujer le brindaron los primeros auxilios en el hospital de la localidad.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería, donde fue intervenida quirúrgicamente, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

La adulta mayor, quien era conocida como “Luzma”, sufrió traumatismo craneoencefálico severo, fractura de cubito y radio izquierdo, entre otras lesiones.

Sobre el presunto agresor reportaron que fue capturado por la propia comunidad y puesto a la orden de las autoridades competentes. Lo identificaron como Douglas, alias “El Chamo”.

Desde la Alcaldía de Sahagún emitieron un comunicado, donde indicaron que el presunto responsable será judicializado en las próximas horas.

“Lamentamos este terrible hecho que no solo afecta a la víctima, sino que también impacta a toda nuestra comunidad”, indicaron en la misiva.