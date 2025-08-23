En el Quindío anuncian medidas preventivas por ola de violencia en el país

Armenia

En medio de la situación de violencia que se registra en varias regiones del país se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con las principales autoridades del departamento con el fin de evaluar la situación y tomar medidas preventivas para evitar cualquier afectación en materia de orden público.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis anunció varias medidas preventivas para minimizar los riesgos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

“En nombre del gobierno de Quindío, quiero hoy dirigirme a todos ustedes en este momento de incertidumbre que atraviesa nuestro país. Somos conscientes de las noticias que han generado preocupación a raíz de esos actos violentos registrados en otras regiones de Colombia como en el Valle del Cauca y en Antioquia. Hoy quiero darles un mensaje claro y contundente. En el Quindío estamos trabajando sin descanso por la seguridad, la tranquilidad de cada uno de nuestros ciudadanos”, indicó.

Fue claro que están trabajando por eso articulan esfuerzos para blindar al departamento por la ola de violencia que vive el país y también mantienen comunicación permanente con los organismos de inteligencia para anticiparse ante cualquier alerta que pueda presentarse en el territorio.

Explicó que ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre cualquier atentado o actividad ilegal que se esté planeando en contra de los quindianos para evitar cualquier amenaza que altere el orden público en el departamento.

“Para ello hemos destinado una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministre información que permita evitar actos terroristas que afecten la seguridad de nuestro territorio", informó.

También mencionó que están en marcha los planes de prevención, control y reacción a través del incremento de patrullajes en zonas urbanas y rurales, puestos integrados por la Policía y el Ejército al ingreso de los municipios, así como el reforzamiento de anillos de seguridad en estaciones y unidades militares que son puntos estratégicos para el accionar de los violentos.

“Hemos fortalecido los anillos de seguridad en puntos estratégicos del departamento, los patrullajes en zonas urbanas y rurales y la articulación con los alcaldes municipales. También mantenemos comunicación permanente con el gobierno nacional y con los organismos de inteligencia para anticiparnos a cualquier situación que pueda poner en riesgo a nuestra gente", resaltó.

Espera este tipo de medidas permitan contrarrestar cualquier afectación que pueda presentarse debido a la cercanía con el Valle del Cauca que ha sido epicentro de atentados terroristas.