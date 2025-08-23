Activan ruta de atención especial para familiares de policía quindiano asesinado en Antioquia

Armenia

Y es que el departamento está de luto porque uno de los 13 policías que murieron durante el ataque terrorista a un helicóptero de la institución policial en Amalfi en el departamento de Antioquía, es oriundo del Quindío. Se trata del patrullero de la Policía Nacional Jhonatan Jiménez quien residía con su madre, esposa y su pequeña hija en el municipio de Montenegro.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con la familia por la pérdida de su ser querido.

Cuestionó la situación de violencia que vive el país ya que considera es un retroceso a años en los que eran constantes los atentados y hechos de sangre que hoy se repiten y enlutan al país.

“Desde el gobierno departamental lamentamos profundamente estos tipos de hechos que se vienen presentando en nuestro país. Parece que estuviéramos en un retroceso 30 años atrás. Vimos ya la muerte de un precandidato a la presidencia. Hemos visto hechos de violencia y no solo podemos hacer relación a un hecho de violencia frente a un político reconocido, sino frente a miles de ciudadanos que hoy están viviendo la violencia en gran escala", destacó.

Añadió: “Y no podemos dejar atrás a nuestros policías, nuestros soldados, estos hombres que dan la vida y sacrifican su integridad por la ciudadanía, por personas que seguramente ni conocen. Hoy el departamento del Quindío está de luto. Está de luto porque una persona del departamento del Quindío, el patrullero Jonathan Rodrigo Jiménez Jiménez, quien falleció en el atentado de Amalfi en Antioquia en el helicóptero que lo transportaba".

Enfatizó en que como atención a su familia activaron una ruta de atención especial, para brindar acompañamiento y orientación psicosocial e igualmente, asistirlos en las necesidades que tengan en estos difíciles momentos.

“A su familia nuestras condolencias desde el gobierno departamental, nuestro dolor y por supuesto nuestro acompañamiento. Tenemos con la Policía Nacional todo el equipo interdisciplinario dispuesto para acompañar a esta familia que vive su padre en la ciudad Armenia y su esposa y su familia en Montenegro. Nosotros lamentamos profundamente, también nosotros vamos a poner a disposición un equipo interdisciplinario y el acompañamiento", mencionó.

Asimismo, fue claro en que refuerzan la presencia institucional con el fin de evitar hechos que alteren el orden público debido a la cercanía con el Valle del Cauca. A pesar de lo anterior entregó un parte de tranquilidad porque al momento no hay alerta, sin embargo, aclaró que la idea es generar acciones preventivas.

Alcalde de Armenia y su mensaje de rechazo

En ese mismo sentido se pronunció el alcalde de Armenia, James Padilla García quien rechazó los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el país y realizó un llamado a la unidad.

Destacó que se han vivido momentos de dolor y de angustia a nivel nacional por lo que se unen a ese sentimiento, pero esperan no ocurran situaciones similares en el territorio.

Fue claro al decir que es clave la unidad para luchar por la paz y rechazar la polarización que ha sido una de las grandes problemáticas que golpea fuertemente.

Extendió un mensaje de fraternidad y de compromiso por construir un país donde prime la vida, la paz y el respeto por la dignidad humana.