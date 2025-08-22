Del Angliru a la Bola del Mundo: Las etapas que podrían favorecer a los colombianos

La Vuelta a España comienza en Italia con siete colombianos y estas pueden ser las etapas en las que se podrían destacar

Este sábado 23 de agosto comenzará la edición número 80 de la Vuelta a España. Tendrá 3151 kilómetros divididos en cuatro etapas llanas, seis de media montaña, 1 contrarreloj individual y otra por equipos y cinco de alta montaña.

En esta ocasión, el recorrido comenzará en Italia, más exactamente en Turín. La primera fracción será plana, especial para una llegada masiva al sprint. Las tres primeras etapas serán en este país, tendremos un final en alto y otra de media montaña.

Después, ya en España será la crono por equipos en Figueres. Y vendrán dos de las más esperadas, la que tiene final en Andorra y la de Cerler. Huesca La Magia. Las primeras de alta montaña.

¿Cuáles son las etapas que favorecen a los colombianos?

A la vuelta 2025 irán siete colombianos. En el Ineos Grenadiers, Egan Bernal y Brandon Rivera, en el Astana, Harold Tejada y Sergio Higuita, en el Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, en el EF Procycling, Esteban Chaves y en el Picnic PostNL, Juan Guillermo Martínez.

Todos tienen habilidad como escaladores en primer lugar. Rivera, además, también las tiene en la velocidad. Solo tres de ellos serán jefes de fila de sus escuadras, Bernal, Tejada y Buitrago. Pero a todos les favorece la montaña y van a aprovechar alguna chance para ir por alguna etapa.

Además de las de Andorra y La Magia, que serán las primeras pruebas, no solo para los colombianos sino para todos los favoritos, luego el panorama montañoso se pone más complicado.

Sin embargo, hay otras etapas como la que arranca y termina en Bilbao, etapa 11, que pude favorecer a un ciclista como Sergio Higuita. Tiene cinco premios de montaña de tercera categoría y dos de segunda, todos cortos y explosivos. Lo mismo podría pasar con la 15, que termina en Monforte de Lemos. O con la 16, que termina en Castro de Herville.

¿Cuáles son las etapas de alta montaña de La Vuelta?

Las etapas de alta montaña de la Vuelta a España son la sexta que comienza en Olot y termina en Andorra con un recorrido de 170.3 kilómetros.

La séptima que comienza en Andorra la Vella y termina en Huesca La Magia con un recorrido de 188 kilómetros y cuatro premios de montaña, dos de primera y dos de segunda categoría.

La etapa 13 que comienza en Cabezón de la Sal y termina en el mítico L’Angliru. Es, para muchos, la etapa reina de la competencia y tiene 202.7 kilómetros. Cuenta con tres premios de montaña, dos de primera categoría y uno de categoría especial, en donde termina la fracción.

La etapa 14 que va desde Avilés hasta La Farrapona. Lagos de Somiedo. Es una fracción de 135.9 kilómetros con tres premios de montaña, uno de tercera y dos de primera categoría.

Y la etapa 20, que parte desde Robledo de Chavela y llega a la Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada con 165.6 kilómetros. Tiene dos premios de tercera categoría, uno de segunda, uno de primera y el último de categoría especial.