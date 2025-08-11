Camila Osorio asciende en el ranking WTA, a pesar de retirarse en Cincinnati: ¿En qué posición está?
La tenista colombiana tiene por delante el WTA de Monterrey y el US Open.
Novedades en el escalafón mundial de la WTA. Este lunes 11 de agosto se llevó a cabo la actualización del listado y María Camila Osorio se mantiene como la mejor tenista colombiana de la actualidad.
Curiosamente, la cucuteña de 23 años ascendió en el ranking, a pesar de haberse retirado hace apenas unos días del WTA 1000 de Cincinnati por una lesión en el abdomen. La tenista logró derrotar en su debut a la japonesa Moyuka Uchijima, pero terminó despidiéndose del certamen antes de afrontar su duelo contra la letona Jeļena Ostapenko.
Tras darse a conocer la noticia de su retiro, Osorio se pronunció en redes sociales. Allí, confirmó haber presentado problemas físicos y manifestó haberse sentido “muy triste” de no haber podido competir en el certamen norteamericano. Ahora bien, recalcó que hará todo lo posible para recuperarse y disputar el US Open, último Grand Slam del año.
¿En qué posición está Camila Osorio en el ranking de la WTA?
De acuerdo a la más reciente actualización del tenis femenino, Camila Osorio se encuentra en casilla 56 del ranking WTA. Con un total de 1004 puntos, la cucuteña ascendió una posición y se mantiene como la mejor deportista nacional.
La siguiente colombiana dentro del top-100 es Emiliana Arango, quien también escaló un lugar en el listado mundial y ahora es 81° con 862 unidades.
Aunque el próximo reto para Camila Osorio es el WTA de Monterrey, que irá del 18 al 23 de agosto, seguramente no podrá participar por cuenta de sus problemas físicos. En lugar de esto se pondrá a punto físicamente para llegar de la mejor manera al US Open 2025, que iniciará el próximo 24 de agosto y en el que Osorio hace parte del cuadro principal.