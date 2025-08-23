Ataque en Amalfi: Policías sobrevivientes recibieron la visita del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro asistió al Hospital Central de la Policía en Bogotá, en donde se encuentran los cuatro uniformados que resultaron heridos tras el ataque con un dron contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

El hecho fue atribuido a las disidencias de alias ‘Calarcá’, en el que murieron 13 uniformados.

El mandatario estuvo acompañado del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, quienes hablaron con los familiares de los uniformados para expresarles su apoyo y pronta recuperación.

“Unas de las palabras que nos dijeron los patrulleros fueron que: ‘Nos recuperamos y seguimos cumpliendo con la misión. La moral está alta, muy alta. Y a pesar del dolor, Colombia no se doblega. Y no nos doblegamos ante el crimen y ante el terror’.”, aseguró Sánchez, jefe de la cartera de Defensa.

El ministro invitó a los colombianos a que suministren información para prevenir cualquier atentado terrorista, recordando el incidente ocurrido en Cali en el que seis civiles fueron asesinados.

En tanto, el general Triana aseguró que los uniformados heridos se encuentran estables y son atendidos por especialistas para lograr su recuperación, en compañía de sus familias. Aseguró que “con la contundencia institucional vamos detrás de esos criminales que afectaron a nuestros héroes de la patria”.