La Vuelta a EspañaLa Vuelta a España

Ciclismo

¡Arranca la Vuelta España! EN VIVO Etapa 1, siga acá todas las emociones

Empieza la última grande del ciclismo. 184 corredores tomarán salida desde Torino en Italia.

Etapa 1, Vuelta España 2025 / Dario Belingheri / Getty Images

Etapa 1, Vuelta España 2025 / Dario Belingheri / Getty Images / Dario Belingheri

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad