¡Arranca la Vuelta España! EN VIVO Etapa 1, siga acá todas las emociones

Inicia la ronda ibérica en su <b>edición número 80, pero cumple 90 años </b>desde su creación en 1935. En esta ocasión se recorrerán <b>3.151 kilómetros</b><b> en 21 días de competencia que están organizados en tres semanas, c</b>on dos días de descanso. Se da partida desde Torino, ciudad en el noroeste de Italia, capital de la región del Piamonte, para <b>finalizar el 14 de septiembre en la capital española, Madrid.</b>Es una tradición que la Vuelta España incluya en ocasiones recorridos por países vecinos dentro de sus etapas, <b>siendo Italia el octavo país en ser incluido en esta competición. </b>Ya habían sido protagonista por primera vez Francia (1955), Andorra (1965), Portugal (1997), Países Bajos, Bélgica y Alemania (2009). Y más concretamente, está de 2025, se trata de la sexta salida desde el extranjero tras las celebradas en Lisboa (1997), Assen (2009), Nîmes (2017), Utrecht (2022) y Lisboa - Oeiras - Cascais (2024).Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/08/21/vuelta-espana-2025-etapas-recorridos-cuando-comienza-y-como-seguir-en-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/21/vuelta-espana-2025-etapas-recorridos-cuando-comienza-y-como-seguir-en-colombia/"><b>Vuelta España 2025: Etapas, recorridos, cuándo comienza y cómo seguir en Colombia</b></a>En esta primera etapa <b>el recorrido está planeado para dar inicio a la carrera con tranquilidad, son </b><b>181.4 km</b> <b>de distancia entre Torino y </b><b>Novarra</b>. Comienza en terreno llano y se mantiene así hasta el kilómetro 62, donde está el primer ascenso en España, con un puerto de tercera categoría en La Serra, son 7 kilómetros en subida para los competidores, en el kilómetro 102 hay un sprint intermedio especial para los velocistas y su llegada está planeada también en terreno plano.Por Colombia, siete ciclistas representan el país en la Vuelta España: <b>Egan Bernal </b>y <b>Brandon Rivera </b>con Ineos Grenadiers, <b>Santiago Buitrago </b>con Bahrain Victorious, <b>Esteban Chaves </b>con EF Education-EasyPost, <b>Sergio Andrés Higuita </b>con XDS Astana, <b>Harold Tejada </b>conXDS Astana y <b>el joven debutante Juan Guillermo Martínez conPicnic PostNL.</b>Le podría interesar:<a href="https://caracol.com.co/2025/08/21/asi-anuncio-ineos-la-participacion-de-egan-bernal-en-la-vuelta-a-espana-sera-jefe-de-filas/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/21/asi-anuncio-ineos-la-participacion-de-egan-bernal-en-la-vuelta-a-espana-sera-jefe-de-filas/"><b> Así anunció Ineos la participación de Egan Bernal en la Vuelta a España: Será jefe de filas</b></a><b>El más opcionado a quedarse con el podio o al menos estar dentro del top 5 al finalizar la carrera es Egan Bernal, </b>quien lidera su equipo Ineos. El zipaquireño de 28 años, llega en con un buen estado físico tras haber superado en años anteriores el accidente que por poco lo deja fuera del ciclismo para siempre. En esta segunda participación en la ronda ibérica quiere ser protagonista de esta edición.<b>Santiago Buitrago </b>también está llamado a ser protagonista con victorias de etapa en la alta montaña. Ya que de 21 días de competencia <b>15 tendrán como protagonistas a los ascensos, lo que es un buen panorama para los nuestros.</b>