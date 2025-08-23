Clasificación general Vuelta España: Así quedaron los colombianos tras la etapa 1

¡Comenzó la edición 80 de la Vuelta España! La etapa 1, disputada en suelo italiano, entre Torino y Novara, de 186.7 kilómetros, contó con un terreno en el que la llegada fue llana, dispuesta para el primer show de velocistas en el que el ganador fue el belga Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), quien venció al británico Ethan Vernom y al venezolano Orluis Aular.

Fue una etapa tranquila en la que, si bien hubo fuga, esta se desintegró y al final solo quedó Hugo De la Calle, quien también fue capturado por el pelotón faltando 35 kilómetros. Solamente hubo un premio de tercera categoría, para comenzar a calentar las piernas de cara a los retos venideros.

Reviva acá la etapa 1 de la Vuelta España

¿Cómo les fue a los colombianos?

Vivieron una jornada tranquila integrando el grupo principal en el que marcharon hombres como Jonas Vingegaard, João Almeida, Marc Soler, entre otros. El mejor Escarabajo del día fue Santiago Buitrago, quien cruzó en el puesto 28 con el mismo tiempo de la mayoría de ciclistas.

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Jasper Philipsen Alpecin 4:09:12 2 Ethan Vernom Israel m.t. 3 Orluis Aular Movistar m.t. 28 Santiago Buitrago Bahrein m.t. 60 Juan Martínez Picnic PostNL m.t. 63 Esteban Chaves EF Education m.t. 117 Sergio Higuita Astana m.t. 129 Brandon Rivera Ineos m.t. 132 Egan Bernal Ineos m.t. 149 Harold Tejada Astana m.t.

La clasificación general, en la que se prevé que Egan Bernal finalice en el top 10, así como que Santiago Buitrago tenga un buen resultado, no cambia mucho en cuanto a las posiciones respecto a la de la etapa 1. Eso si, Philipsen bonificó, por lo que le saca cuatro segundos al británico Ethan Vernom, misma diferencia con respecto al venezolano Orluis Aular.

En relación con los colombianos, partiendo de las bonificaciones, todos quedaron a 10 segundos del primer lugar.

¿Cuál fue la última vez que un colombiano ganó una etapa en la Vuelta a España?

Clasificación general tras la etapa 1

Ciclista Equipo Diferencia 1 Jasper Philipsen Alpecin 4:09:12 2 Ethan Vernom Israel m.t. 3 Orluis Aular Movistar m.t. 30 Santiago Buitrago Bahrein +10″ 62 Juan Martínez Picnic PostNL m.t. 65 Esteban Chaves EF Education m.t. 119 Sergio Higuita Astana m.t. 131 Brandon Rivera Ineos m.t. 134 Egan Bernal Ineos m.t. 149 Harold Tejada Astana m.t.

¿Cómo se correrá la etapa 2 de la Vuelta España?

La Vuelta España continúa en suelo italiano. La segunda jornada tendrá lugar este domingo 24 de agosto entre el municipio de Alba y finalizará en Limone Piemonte, tras 159.5km. Gran parte de la fracción será llana, pero llegará el primer encuentro con la montaña, pues la meta está en un puerto de segunda categoría a 6.4% de desnivel y casi 1.400 metros sobre el nivel del mar.