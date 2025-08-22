Figura colombiana deja la Premier League para regresar a Sudamérica. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

El mercado de fichajes sigue su curso no solo en Europa, sino también por territorio sudamericano.

Los futbolistas colombianos continúan dando de qué hablar a lo largo del continente y en esta oportunidad un recurrente integrante de la Selección fue anunciado como fichaje estrella en el fútbol brasileño.

Se trata del segundo movimiento en dicho país con jugadores nacionales, recordando que Flamengo logró llegar a un acuerdo con el CSKA Moscú por el fichaje de Jorge Carrascal.

Jorge Carrascal en su presentación como nuevo jugador de Flamengo / Foto: Flamengo Ampliar

Luis Sinisterra es nuevo jugador del Cruzeiro

A través de redes sociales, Cruzeiro anunció la contratación de Luis Sinisterra, quien llega procedente del Bournemouth inglés: “BIENVENIDO LUIS SINISTERRA. ¡El delantero colombiano firmó un contrato de préstamo con el Cruzeiro hasta finales de junio de 2026!“.

✍ SEJA BEM-VINDO, 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗦𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔! O atacante colombiano assinou contrato com o Cruzeiro, por empréstimo, até o fim de junho de 2026! 🦊



Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Sinisterra, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/2tllTponJw — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 22, 2025

El extremo de 26 años portará el dorsal 17 y llega en condición de préstamo por un año con opción de compra. Tras superar los exámenes médicos, Sinisterra quedó a disposición del equipo, que disputará este semestre el Brasileirao y la Copa de Brasil.

Precisamente, en el torneo local, el equipo de Minas Gerais se encuentra en la tercera posición con 38 puntos, cinco menos que el líder Flamengo y uno respecto a Palmeiras. En cuanto a la Copa, se encuentra en los cuartos de final y allí enfrentará al Atlético Mineiro.

Por su parte, el Bournemouth confirmó la cesión del caucano a través de un comunicado divulgado en su página web y, de paso, le dejó sus mejores deseos en esta nueva etapa de su carrera. “Queremos desearle todo lo mejor para la temporada que viene”, se publicó.

En su paso por el cuadro británico, disputó un total de 113 partidos (8200 minutos) en los que anotó 35 goles y repartió 28 asistencias.

Sinisterra regresa entonces a Sudamérica, tras siete años actuando en territorio europeo. Asimismo, Cruzeiro se convierte en el quinto club de su carrera deportiva, luego del Once Caldas, Feyenoord, Leeds United y el ya mencionado Bournemouth.