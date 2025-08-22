“Uno se pone en su lugar”: Arquero de Unión Magdalena se solidarizó con los jugadores de Millonarios / @UnionMagdalena

Unión Magdalena se puso al día en el calendario, luego de vencer sorpresivamente a Millonarios en El Campín por 1-2 gracias al doblete de Jannenson Sarmiento. Aunque el cuadro samario continúa en posiciones de descenso directo, este triunfo le permite tomar aire y mantenerse en la lucha por la salvación.

El Ciclón se llevó tres puntos valiosos en su visita a un Millonarios que está en crisis de resultados, mismos que provocaron disturbios en la tribuna oriental del escenario deportivo y la posterior salida del entrenador David González.

Precisamente sobre el tenso momento vivido en El Campín habló Joaquín Mattalia, arquero del Unión Magdalena, en El VBAR Caracol.

“Era un partido de mucha tensión. Los dos equipos se jugaban cosas muy importantes. Lamentablemente, es un partido de esa tensión que no es la más linda, porque nosotros nos jugamos la permanencia en la categoría y Millonarios, al ser un club grande, tiene grandes aspiraciones”, empezó diciendo el futbolista argentino.

Y sobre el ambiente caldeado con los hinchas albiazules, incluyendo los desmanes en el sector nororiental, mencionó: “Cuando pasan ese tipo de cosas, a nadie le gustan. En este caso le tocó a Millonarios, tenemos colegas dentro del otro equipo y uno se pone en su lugar. En la tribuna puede haber algún familiar. La violencia nunca es buena para el espectáculo. Nunca supe si pasó a mayores, espero que no y haya quedado solo ahí. Ojalá ese tipo de situaciones no vuelvan a pasar”.

Finalmente, reconoció que al interior del Unión han pasado cosas similares con los hinchas, pero “en un club grande” la cosa se magnifica y “la presión es mucho mayor”. “Nosotros hemos sabido capitalizar eso y jugarlo a favor nuestro. Lo aprovechamos y gracias a Dios sacamos los tres puntos”, concluyó.

