Tome nota: intervenciones eléctricas afectarán este viernes a Tubará y un barrio de Barranquilla

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz

Este viernes 22 de agosto, se llevarán a cabo obras de mejora en la infraestructura eléctrica tanto en el municipio de Tubará como en la ciudad de Barranquilla, lo que implicará interrupciones en el servicio de energía durante gran parte del día.

Afectaciones en Tubará

En el municipio de Tubará, los trabajos se concentrarán en la intersección de la calle 10 con carrera 2, donde personal técnico de la empresa operadora ejecutará adecuaciones entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Durante este lapso, los residentes y establecimientos de la zona podrían experimentar cortes en el suministro eléctrico.

Labores en el barrio San Felipe de Barranquilla

Simultáneamente, en Barranquilla, se realizarán adecuaciones en redes eléctricas en la carrera 24 con calle 64, en el barrio San Felipe. Las labores también están programadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., afectando temporalmente el servicio en el área intervenida.

Canales de atención disponibles

Ante cualquier eventualidad relacionada con el suministro, la empresa Air-e —actualmente intervenida— indicó que los usuarios pueden comunicarse a la línea 115 o acceder a los servicios disponibles en su sitio web: www.air-e.com.

Trabajos de Transelca el domingo

El próximo domingo 24 de agosto de 2025, personal técnico de TRANSELCA llevará a cabo labores de mantenimiento preventivo en activos de energía ubicados en la subestación Nueva Barranquilla. Las intervenciones se realizarán específicamente en la bahía Línea Nueva Barranquilla a Circuito 07 (13.800 voltios) y en la bahía Transformador Nueva Barranquilla 6 (45 MVA a 110.000 voltios).

Interrupciones breves al inicio y final de las labores

La empresa Air-e, operador de red de la zona, ha coordinado con TRANSELCA la realización de maniobras que requerirán interrupciones breves de aproximadamente 30 minutos al inicio y al final de los trabajos, es decir, en los siguientes horarios:

6:00 a.m. a 6:30 a.m.

2:30 p.m. a 3:00 p.m.

Estas pausas temporales permitirán la transferencia segura de los circuitos hacia otras fuentes de alimentación mientras se ejecutan las maniobras de mantenimiento.

Sectores que experimentarán interrupciones breves

Puerto Colombia:

Villa Campestre

Ciudad del Mar

Calle 1B entre carreras 28 y 30

Carrera 46 con Autopista Vía al Mar

Barranquilla:

Avenida Circunvalar con carrera 42F

Avenida Circunvalar con carrera 43

Desde carrera 46 hasta carrera 51B, entre calles 96A y 100 (Villa Santos)

Desde transversal 43A hasta transversal 44, entre calles 104 y 106

Transversal 43A con calle 102

Transversal 44 con calle 104 (Portal de Miramar)

Avenida Circunvalar entre carreras 43 y 46

Desde carrera 46 hasta carrera 50, entre calles 100 y 110 (Villa Santos)

Carrera 46 entre kilómetros 1 y 2

Sectores con corte de energía durante toda la jornada

Durante el horario completo de las labores, es decir, de 6:30 a.m. a 2:30 p.m., será necesario desenergizar el barrio Alameda del Río, en Barranquilla.