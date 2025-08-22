Sativasur, Boyacá es el municipio menos poblado de Colombia, según el Dane

Tunja

En la proyección de población en el país para el 2025 que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), nuevamente el departamento de Boyacá muestra una tendencia baja e incluso no refleja mayor crecimiento de la población en los últimos 20 años y por eso el municipio con menor número de habitantes, está en territorio boyacense.

El profesor Jacinto Pineda indicó en Caracol Radio al respecto que «estábamos proyectando un crecimiento para el departamento, pero somos 1′290.393 en realidad, menos de lo esperado. Sin embargo, este es un fenómeno que se presenta a nivel nacional, consecuencia de la baja natalidad. Recuérdese que como se mencionó en el último informe del Dane del 2024, en el 2015 nacieron 660.904 niños y niñas, y el año pasado nacieron 445.011. Esto significa que hubo una caída del 29,3 %. En el caso del departamento de Boyacá fue menor que 23,4 %».

Todo esto tiene que ver con las familias que ahora se constituyen multiespecie, es decir, con animales de compañía, por lo que la opción de no tener hijos cada vez es más frecuente en Colombia. «La tasa de fecundidad, es decir, de hijos en promedio por mujeres en su vida, es de 1,2 para el 2024, mientras que hace 60 años una mujer en promedio tenía seis hijos y siete hijos.

Así las cosas, el Dane dio esta nueva proyección para Colombia y por ende para el departamento de Boyacá. En el país, son 53′057.212 colombianos: «después de la pandemia se tenía proyectado que Colombia comenzara a descender en el número de habitantes en el 2052. Con base en la nueva actualización, comienza a descender la población en el año 2043. Cuando lleguemos a ese año, comienza a descender la población», es la explicación del profesor Pineda.

Ya por municipios en el departamento de Boyacá, Tunja estaba proyectado en 188.945 y la actualización da 189.660 por lo que creció más de lo esperado; Sogamoso son 137.839 personas y ahí se presentó una caída porque se pensaba que habían 139.021 habitantes; Duitama es el caso contrario. Allí se tenía estimado 134.000 y realmente son 135.901 personas.

«Donde menos población hay de lo que se tenía pensado, es Chiquinquirá. Se tenía previsto que para este año, de acuerdo a la proyección, estuviese en 61.289 y son 58.267. Hay otros datos, por ejemplo, como Villa de Leyva que tiene 19.633 habitantes y es de los municipios que más ha crecido», complementó el profesor.

En contraste con los que crecen, hay otros municipios que cada vez tiene menos población y es una situación compleja la que viven. Es ahí donde aparece el municipio de Sativasur, que solo cuenta con 1.026 habitantes y por ende es la población más pequeña de Colombia ; ya no es Busbanzá que para el 2025 tiene 1.338 pobladores. Dentro de los menos poblados, le sigue La Victoria en el occidente del departamento de Boyacá, que tiene 1.150 habitantes.

Así que cada vez son menos habitantes tanto en el país como en el departamento de Boyacá, que en este último caso la población viene migrando y se suma la baja tasa de natalidad, lo que obliga a repensarse hacia el futuro en aspectos económicos, culturales, sociales, entre otros.

Un dato no menor: en el 2005, el departamento de Boyacá tenía 1′210.982 habitantes y en el 2025 son 1′290.393, es decir, en 20 años solo ha crecido en 80 mil personas, por lo que ha aumentado en 4 mil por año en promedio.

¿Cómo es el municipio de Sativasur?

Es un pequeño municipio ubicado en la provincia de Valderrama, al norte del departamento de Boyacá. Se encuentra a una altitud promedio de 2.400 metros sobre el nivel del mar y limita con los municipios de Sativanorte, Socotá y Chita. Su cabecera municipal está situada a aproximadamente 130 kilómetros de Tunja, la capital departamental, lo que representa un viaje por vía terrestre de cerca de tres horas. Con una extensión territorial de 47 kilómetros cuadrados, Sativasur se caracteriza por su topografía montañosa, clima frío y paisajes rurales.

Basa su economía principalmente en la minería artesanal de carbón. El sector agropecuario también tiene presencia, con cultivos de papa, cebolla y frutales en pequeña escala, además de la cría de ganado para autoconsumo.