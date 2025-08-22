En marcha nuevo comando del Departamento de Policía Atlántico: inversión supera los $45 mil millones

Con una inversión superior a los $45 mil millones, fue puesto en marcha el nuevo comando del Departamento de Policía Atlántico, ubicado en el municipio de Sabanalarga.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la plaza principal de la población, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que oficialmente inician las operaciones de este comando que albergará a 318 uniformados, encargados de coordinar la seguridad en 18 municipios no pertenecientes al área metropolitana de Barranquilla, además de 43 corregimientos, 40 veredas y 390 barrios. Esta infraestructura beneficiará a más de 546.000 habitantes del departamento.

“El Gobierno nacional está tomando medidas para acabar con la inseguridad que se está tomando varias zonas del Atlántico. En este comando se emplean cámaras para que este lugar se vuelva el más importante de estrategia de seguridad del departamento”, dijo el alto funcionario.

En el acto inaugural también hizo presencia el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, quien sostuvo que se reforzarán algunas especialidades de la institución con la puesta en marcha del comando.

Por su parte, José Elías Chams, alcalde de Sabanalarga, agradeció al Gobierno nacional por la inversión en materia de seguridad en el municipio y que se pueda orientar la tarea de la Policía desde esta zona del departamento.

“Esta obra no es únicamente cemento y ladrillo, es confianza institucional, es compromiso con la ciudadanía para que los más de 500.000 habitantes del Atlántico puedan vivir con mayor tranquilidad”, dijo.

Convenio

La Gobernación del Atlántico y el Ministerio del Interior firman convenio para la instalación de 411 cámaras de videovigilancia en todo el departamento.

El convenio permitirá que 18 municipios por fuera del área metropolitana cuenten con un sistema moderno y de tecnología de punta, considerado el más avanzado del país.

El gobernador Eduardo Verano dijo que “en total se instalarán 411 cámaras distribuidas en 120 de movimiento de 360 grados, 151 fijas de alta definición, 140 con lectura automática de placas y 19 licencias dinámicas de analítica con inteligencia artificial”.

El sistema contará además con una plataforma centralizada y reconocimiento facial que facilitará la reacción inmediata, la prevención de hechos delictivos y la coordinación entre las autoridades-