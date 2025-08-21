General Triana viajará a Antioquia tras ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi
Confirmó que en la zona delinque el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc.
En su visita a Sabanalarga, Atlántico, el General Carlos Triana, director de la Policía Nacional confirmó que se trasladará hacia Antioquia tras el ataque contra un helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi.
Según trascendió, hasta el momento se registra seis personas muertes, entre civiles y uniformados, mientras tanto, habría ocho personas más heridas.
Noticia en desarrollo...