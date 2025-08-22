Millonarios juega contra Junior en la octava fecha de Liga Colombiana 2025: ¿debutará Hernán Torres?

La actividad no para en el fútbol colombiano y ya se disputa la octava fecha, misma que traerá un duelo imperdible en el Estadio El Campín: Millonarios recibe al Junior de Barranquilla.

Si bien es un duelo de colero frete a líder de la Liga, el reciente nombramiento de Hernán Torres como nuevo director técnico del azul, podría desencadenar varias sorpresas en la capital del país.

¿Debutará Hernán Torres en el partido ante Junior?

Hernán Torres no estará en el banquillo técnico para el partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla. En su lugar estará Carlos Giraldo, quien venía haciendo parte del cuerpo técnico del saliente David González y asumirá en condición de interino.

Claro está que dicha situación no se extenderá por mucho tiempo. Finalizado el duelo ante los rojiblancos, Torres asumirá en propiedad de cara a los venideros encuentros, incluida la llave ante Real Cartagena por la Copa Colombia 2025.

Hernán Torres es el nuevo director técnico de Millonarios Ampliar

Millonarios, con la obligación de ganar; Junior, a mantenerse líder e invicto

Millonarios llega al duelo de este sábado 23 de agosto con la urgencia de ganar, teniendo en cuenta que es el último de la Liga Colombiana con apenas un punto sumado de 18 posibles. Es obligatorio enderezar el rumbo ya, pensando en una eventual clasificación a cuadrangulares.

Para este duelo, el azul tendrá como novedad la inclusión de Álex Castro, quien tuvo que cumplir con una fecha de sanción por la expulsión sufrida durante el duelo frente al Deportes Tolima. Habrá que esperar si ingresa al once titular o su lugar lo seguirá cubriendo Luis Marimón.

En cuanto al Junior, es el sólido líder del campeonato. De 21 puntos posibles ha sumado 17 y junto a Fortaleza son los únicos invictos del campeonato. Por si fuera poco, es el equipo más anotador en lo corrido de la Liga con 16 anotaciones.

Millonarios y Junior jugarán el sábado 23 de agosto a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio El Campín. Las emociones de este partido sígalas por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.

