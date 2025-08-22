Hernán Torres es el nuevo director técnico de Millonarios: ¿Cuándo empieza a dirigir?

Hernán Torres ya firmó su contrato y a partir de este viernes 22 de agosto es el nuevo director técnico de Millonarios, club en el que afrontará su segunda etapa. El estratega tolimense llega en reemplazo de David González, quien fue destituido por malos resultados.

Le puede interesar: Jhonny Ramírez se sincera: así es como Hernán Torres potenciaría a Arévalo y Victoria en Millonarios

Torres, que tomó las riendas del azul entre 2012 y 2013, llegó a la capital del país en la noche del jueves y de inmediato se puso al frente del equipo, según informó César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio.

Si bien no dirigirá el sábado en el partido ante Junior por la Liga Colombiana (al frente de la nómina estará Carlos Giraldo), su gestión arrancará el amrtes 26 de agosto, durante el partido de vuelta de la Copa Colombia ante Real Cartagena.

Hernán Torres es el nuevo director técnico de Millonarios Ampliar

Presentación oficial de Hernán Torres en Millonarios

A través de redes sociales, Millonarios presentó de manera oficial a Hernán Torres, quien afronta su segundo paso por la institución.

“Millonarios FC da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, firmando contrato por un año. Torres regresa al lugar donde ya dejó huella en 2012, año en el que condujo al equipo a la conquista de la Liga 2012-I”, se indicó.

Y complementa al respecto: “Hoy, su camino y el de Millonarios se cruzan de nuevo, con la ilusión intacta y el compromiso de seguir escribiendo capítulos de gloria en nuestra historia”.

Le puede interesar: Jhonny Ramírez se sincera: así es como Hernán Torres potenciaría a Arévalo y Victoria en Millonarios

¡Hernán Torres, Bienvenido de nuevo a la Familia Azul! 🖋🔥Ⓜ️



▶️ Mas detalles en https://t.co/fTtSawCUE8 pic.twitter.com/tVTQadayeB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 22, 2025

Primeras declaraciones de Hernán Torres

Luego de su presentación, Hernán Torres le envió un mensaje directo a los hinchas en el que prometió trabajo duro para volver a poner al club en el lugar que se merece.

“Muy complacido de volver a esta institución tan grande, como lo es Millonarios. Trabajaremos, no ahorraremos ningún esfuerzo para que las cosas salgan bien y conseguir lo que todos queremos: triunfos y éxitos”, señaló.

También puede leer: Millonarios perdió con Unión Magdalena en El Campín: Así quedó la tabla de posiciones