Leyenda de la Bundesliga se rinde ante Luis Díaz: “Encaja de maravilla en el Bayern Múnich”

Luis Díaz inició con pie derecho su participación en el Bayern Múnich, club que lo presentó como el fichaje estrella de la temporada 2025-26. Su debut no pudo ser mejor: fue titular y anotó el gol del título en la Superliga de Alemania sobre el Stuttgart. Balance que llena de ilusión a los hinchas de cara a lo que viene.

Le puede interesar: Luis Díaz, campeón de Supercopa Alemana: ¿Cuántos títulos le faltan para igualar a James Rodríguez?

Su próximo reto será la Bundesliga, certamen del que los bávaros son actuales campeones. La primera fecha será ni más ni menos que frente al RB Leipzig en el Allianz Arena, duelo programado para este viernes 22 de agosto a partir de la 1:30 de la tarde (hora colombiana).

Luis Díaz / Getty Images / DeFodi Images Ampliar

Leyenda de la Bundesliga se rinde ante Luis Díaz

En la previa de este partido, Jürgen Klinsmann, leyenda de la Bundesliga y la selección alemana, llenó de elogios a Lucho, no solo por su brillantez dentro del terreno de juego, sino también por la madurez que ha alcanzado en Europa.

“No creo que Luis necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un club del más alto nivel, como es el Liverpool. Lo importante es que conoce el futbol internacional y el idioma en el vestuario también ha cambiado en Alemania... Ya no es un problema adaptarse a un nuevo entorno en estos grandes clubes, porque es todo internacional”, sentenció en diálogo con el medio oficial de la Bundesliga.

Le puede interesar: Luis Díaz revela cuál es el jugador que más le ha hablado y lo ha acogido en el Múnich

Harry Kane y Luis Díaz con el trofeo de la Supercopa de Alemania / Getty Images / Helge Prang - GES Sportfoto Ampliar

Y complementó al respecto: “Su manera de jugar y sus cualidades como jugador son características que encajan de maravilla en el Bayern Múnich, porque hay mucha movilidad en la zona de ataque. Obviamente, juegas con un 9 de la lista de los 100 mejores del mundo, como Harry Kane, y tienes a (Jamal) Musiala”.

Klinsmann no le ve problema a la edad de Luis Díaz

Continuando con la charla, Jürgen Klinsmann admitió que la edad de los futbolistas nunca le ha importado, debido a que tiene más relevancia “lo bueno que seas”. Bajo este argumento, admitió que Luis Díaz se encuentra en el momento perfecto de su carrera y con ello seguramente brillará por suelo alemán.

También puede leer: Luis Díaz hace que Lothar Matthäus lo elogie tras su gol en la Supercopa de Alemania

“Esperemos que Luis siga jugando otros 15 años. Cada experiencia que adquieras como jugador, te hará más maduro, más profesional y más centrado en este maravilloso trabajo. Creo que Luis está en su mejor momento”, advirtió.

Y concluyó: “Creo que Luis tiene la edad perfecta. Es fantástico, pero incluso si fuera mayor por dos o cuatro años, seguiría siendo la edad perfecta”.

Entérese acá: Harry Kane le dio la bendición a Luis Díaz: Pronosticó cuántos goles marcará el colombiano en Bayern