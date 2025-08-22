“La paz no puede hacerse a expensas de la seguridad”: Procurador a Petro por atentados en el país

El procurador General, Gregorio Eljach, rechazó de forma categórica los tres atentados que se han realizado en el país en las últimas horas, que dejan a más de 20 muertos y decenas de heridos.

Eljach dijo que estos atentados son producto de organizaciones narcoterroristas, que acaban la vida no solo de miembros de la Fuerza Pública, sino también de la población civil.

“La memoria de un pasado violento nos obliga a mantenernos firmes y vigilantes, impidiendo que la criminalidad socave los cimientos de nuestra institucionalidad”, dijo el Procurador.

En ese sentido, el procurador hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Armadas y a la Rama Judicial para que con sus acciones se logren sin demora someter a los grupos criminales.

“La ley tiene que ser dura precisamente porque es la ley, es el arma más eficaz que nos pone a salvo en las democracias. Al señor presidente de la República le pido que examine a la luz de los hechos lo que viene sucediendo con la expansión de las organizaciones criminales en los territorios, que revise lo que corresponda y fortalezca la acción legítima del Estado”, dijo

Eljach pide reconsiderar la política de paz

El procurador aseguró que la búsqueda de la paz es necesaria, sin embargo, no se puede hacer a expensas de la seguridad de los colombianos.

“La paz es loable y legítima. Como ya lo he observado, casi todos los presidentes de la República de las últimas décadas lo han intentado también, pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos. La historia nos tiene que enseñar”, dijo el jefe del Ministerio Público.