Herencia de Timbiquí rechazó la violencia en el Valle y Antioquia durante concierto en Pereira

Pereira

En medio del concierto ofrecido junto a la Banda Sinfónica de Pereira, este jueves en la Plaza Cívica Ciudad Victoria como parte de las Fiestas de la Cosecha, la agrupación Herencia de Timbiquí envió un contundente mensaje de rechazo a la violencia que se registró en Cali y Amalfi.

Los artistas interrumpieron brevemente su show para solidarizarse con las víctimas y condenar los hechos ocurridos.

“Agradecerles por la oportunidad de estar aquí en su ciudad, pero tenemos el corazón en Cali con la situación que pasó en nuestra ciudad porque somos caleños por adopción. Tenemos algunos años, más de 15 años viviendo en Cali y rechazamos vehementemente lo que sucedió en la ciudad de Cali con un carro bomba que hubo, que estalló. Los violentos no son tolerados en ninguna parte de Colombia”, agregaron los artistas de la agrupación.

Lea también: Hospital San Jorge de Pereira habilitó un nuevo espacio para la atención de niñas y niños con cáncer

El público pereirano, que acompañó masivamente la jornada musical, aplaudió la postura del grupo, reconociendo la importancia de que desde la música se promueva un mensaje de unidad y reconciliación.

Con su intervención, Herencia de Timbiquí reafirmó que el arte y la cultura son herramientas poderosas para construir una sociedad en la que la violencia no tenga cabida.

Le puede interesar: Justicia para los hijos de víctimas de feminicidio: ahora la ley los protege y acompaña