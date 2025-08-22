Gobernador de Santander plantea cambios para evitar atentados como el de Cali, ¿qué propone?

Bucaramanga

En medio de la tensión de violencia que se depertó por lo sucedido en Antioquia y Cali el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, advirtió que la política de “paz total” fracasó y reiteró la necesidad de fortalecer la fuerza pública en el Magdalena Medio.

Anunció que radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley para que los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón) sean administrados directamente por el Ministerio de Defensa y no por el Ministerio del Interior.

#Atención | “La paz total fracasó”, es lo que dice el gobernador @GralJuvenalDiaz tras los recientes ataques a la fuerza pública en Cali y en Antioquia. pic.twitter.com/nmBfAcKJl5 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 22, 2025

“El fracaso de la paz total demuestra que la política de apaciguamiento no funciona. La fuerza pública necesita más capacidades, y esas capacidades solo se logran con recursos”, afirmó el mandatario.

Díaz Mateus cuestionó que el Ministerio de Defensa no cuente con presupuesto suficiente para construir estaciones de policía, garantizar movilidad o incorporar nuevas tecnologías como inteligencia artificial.

Según él la actual administración de Fonsecón por parte del Ministerio del Interior responde a “criterios políticos” que limitan la efectividad de la inversión en seguridad.

El gobernador insistió en que al igual que se intentó en Santander con la tasa de seguridad (propuesta que fue frenada por demandas jurídicas), se requieren medidas urgentes para robustecer a la fuerza pública.

“La plata de la seguridad debe estar en manos del Ministerio de Defensa. El Congreso tiene la responsabilidad de legislar en ese sentido”, subrayó.