Capturado alias “Chucky”, segundo implicado en el homicidio de Sara Millerey en Bello

Bello, Antioquia

En el barrio Playa Rica del municipio de Bello fue capturado Juan David Echavarría Zapata, conocido con el alias de “Chucky”, quien es señalado como el segundo presunto responsable del homicidio de Sara Millerey González Borja, la joven trans que además fue torturada el pasado 4 de abril al Norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo al reporte oficial, alias “Chucky” haría parte del grupo delincuencial organizado El Mesa y contaría con antecedentes judiciales por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes.

La detención se logró gracias a un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Sijín, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el respaldo de la Alcaldía de Bello.

El sujeto se encuentra en el proceso de audiencia de legalización de la captura, mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad en este crimen que generó conmoción a nivel nacional.

La alcaldesa de Bello, Lorena González celebró el resultado operativo encaminado a la justicia por el presunto transfeminicidio: " El asesinato de Sara Millerey, ocurrido el 4 de abril, estremeció a toda nuestra ciudad. No solo fue un acto atroz, fue también una herida la dignidad de una persona que hacía parte activa de la comunidad LGBTIQ+. Desde esta Alcaldía no vamos a permitir que el miedo ni la impunidad se apoderen de nuestras calles ni de nuestras conciencias. Seguimos de pie, seguimos firmes, Sara no está olvidada".

Esta sería la segunda de las tres capturas esperadas por el atroz hecho contra la mujer trans de 32 años, según informó la alcaldía de Bello. El primer detenido por el crimen fue Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias “Teta”, también integrante del grupo delincuencial El Mesa, quien será judicializado por tortura y homicidio agravado.

Un homicidio que generó conmoción nacional

Sara Millerey González fue atacada brutalmente a golpes, causándole fracturas en brazos y piernas para luego ser arrojada en una quebrada del municipio de Bello. La mujer trans aunque alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Este caso generó un rechazó a nivel nacional, calificado por las organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, como acciones de violencia sistemática contra esa comunidad.

El caso de Sara se suma al de otras 42 personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sido asesinadas en lo que va del 2025, siendo Antioquia el departamento que encabeza la lista según la Corporación Caribe Afirmativo.