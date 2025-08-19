Popayán, Cauca

Con más de 300 uniformados, las Fuerzas Militares y Policía desplegaron la Operación Perseo II en el Cañón del Micay en Cauca en una ofensiva contra el frente Carlos Patiño de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Los uniformados fueron apoyados por helicópteros, el avión Fantasma, aeronaves no tripuladas, vehículos blindados y artillería.

#ATENCIÓN | Más de 300 soldados con un entrenamiento diferencial y un componente especial de la Policía Nacional, ingresaron esta madrugada a Huisitó y San Juan de Micay en el Cañón del Micay en Cauca, en el marco de la Operación Perseo II contra el frente Carlos Patiño de las… pic.twitter.com/exxgu02dqB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

El brigadier general Federico Mejía, Comandante de la Tercera División del Ejército aseguró que “las tropas en tierra ejecutan maniobras ofensivas que permitirán neutralizar la amenaza que representa esta estructura criminal en la población civil, para garantizar así el control territorial y la gobernabilidad regional”.

La operación permitirá llevar a cabo los diferentes planes, proyectos y programas del Gobierno nacional en esta zona del departamento, la principal la sustitución de las economías ilícitas.