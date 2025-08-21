Un teniente de la Sijín resultó herido luego de un operativo contra el Clan del Golfo en Risaralda

En operaciones contra el Clan del Golfo en Risaralda, un teniente de la Sijín resultó herido en el sector de la vereda Santa Emilia, en el municipio de Belén de Umbría, al occidente del departamento.

El uniformado fue trasladado inicialmente al hospital de la localidad y luego remitido a un centro asistencial en Pereira. De manera extraoficial, se conoció que sufrió una herida leve.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que las autoridades están investigando el hecho.

“Estamos con el comandante de la Octava Brigada, el comandante del Ejército y el coronel Téllez, comandante de la Policía del departamento; ellos reciben la noticia como al mediodía, aparentemente en un registro, porque están haciendo todas las actividades para detener a integrantes del Clan del Golfo que están afectando las zonas rurales de Mistrató y Belén. Un oficial de la policía del departamento fue impactado con un tiro de revólver”, señaló.

Lea también: Ejército incautó material de guerra perteneciente al Clan del Golfo en Risaralda

De forma extraoficial se conoció que el uniformado herido se movilizaba con varios compañeros que respondieron al ataque. Al parecer, lograron herir a uno de los hombres que hicieron parte de este atentado. Además, una persona fue capturada con un arma de fuego, y las autoridades investigan si se trata del atacante del teniente de la Sijín.

Retaliaciones por operativos recientes

Este atentado en contra de los uniformados, se presentó 24 horas después de un operativo conjunto entre el Ejército, la Fiscalía y varios grupos de la Policía Nacional, que llevaban meses tras varias personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial Clan del Golfo.

Le puede interesar: En el occidente de Risaralda se entregó ante el Ejército Nacional alias ‘Luis’, del Clan del Golfo

Durante dicho operativo, fueron capturadas ocho personas, y se realizaron allanamientos en zonas rurales y urbanas de los municipios de Mistrató y Belén de Umbría. En estas diligencias se encontraron armas de fuego y varios uniformes de las fuerzas armadas.

Estas personas están siendo investigadas por al menos 11 homicidios. Cabe recordar que, solo en lo que va del año, se han registrado 11 homicidios en Belén de Umbría y 12 en Mistrató.

Las audiencias de control de garantías ya comenzaron y la captura fue declarada legal. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.