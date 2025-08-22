¡Continúa aumentando! Precio del dólar en Colombia HOY 22 de agosto, según Banco de la República

Actualmente, Colombia recibe alrededor de 45 millones de dólares anualmente por parte de Estados Unidos. Este dinero es proporcionado con el fin de que se destinen a seguridad, desarrollo rural y asistencia técnica.

Esta ayuda, tiene diferentes objetivos, uno de los más importantes es la lucha contra el narcotráfico. Por tal razón, uno de los requisitos que establecen para otorgar este dinero, es la reducción del número de cultivos ilícitos en el país.

Teniendo en cuenta esto, Colombia no ha reducido la cantidad de estos cultivos en el país, de hecho, han aumentado en alrededor a un 9%. Es por esto, que el país esté en riesgo de ser descertficado y perder esta importante ayuda.

Colombia ya ha sido descertificado en 1996 y 1997, lo que generó importantes crisis tanto diplomáticas como económicas.

Además de cancelar el soporte económico, esta situación podría implicar la imposición de aranceles a productos colombianos, la perdida de acceso a ciertos créditos y el deterioro de la imagen del país frente a turistas e inversores extranjeros.

Lea también: ONU pide a Venezuela y Estados Unidos rebajar tensiones y solucionar crisis por medios pacíficos

Se estipula que, en dado caso, las perdidas en términos de turismo podrían ascender hasta los 1.000 millones de dólares al año.

La calificación que recibió Colombia es de alrededor 1.5 sobre 5, y, a pesar de que el panorama es desalentador, expertos aseguran que aún está a tiempo para tomar decisiones contundentes que puedan aportar a que se mantenga el apoyo por parte de Estados Unidos.

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia hoy?

El Banco de la República se encarga de difundir la Tasa Representativa del Mercado (TRM) por sus diferentes canales, este es el indicador que representa el valor promedio del dólar en pesos colombianos.

Para el día de hoy, 22 de agosto, la TRM del dólar es de 4.034 pesos colombianos, este valor, corresponde al precio de apertura, recuerde que este presenta variaciones a lo largo del día, hasta que se publique el precio de cierre del día.

Le podría interesar: Productos, créditos y cooperación internacional se verían afectados por la descertificación de EE.UU.: Lacouture

Hoy, 22 de agosto, tuvo un aumento de 3 pesos colombianos respecto al precio de cierre del día de ayer.

Precio del dólar promedio en diferentes ciudades del país

Este valor se establece según los diferentes precios de compra y venta del dólar en diferentes casas de cambio de ciertas ciudades del país.

Estos se establecen según el precio de apertura del día, y pueden variar según el momento y según cada casa de cambio.

Bogotá: |Compra- 3,952 |Venta- 4,017 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3,824 |Venta- 3,974 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3.800 | Venta- 4.000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3.940 | Venta-4.045|

Esta información puede ser de gran relevancia para quienes requieran comprar o vender dólares, pues según la ciudad podrían obtener un mayor beneficio por cada transacción que se realice. Por ejemplo, Medellín es la ciudad más atractiva actualmente para la compra de dólares, así como Cali, donde se obtendría mayor beneficio por la venta de esta divisa.

Otras noticias: Donald Trump ordena revisar a 55 millones de titulares de visa en EE.UU., incluidas las de turistas