Donald Trump ordena revisar a 55 millones de titulares de visa en EE.UU., incluidas las de turistas

La administración Trump anunció que está examinando los registros de más de 55 millones de extranjeros con visas vigentes en Estados Unidos, incluidas las de turistas, para detectar posibles infracciones que podrían derivar en la cancelación de sus permisos, la prohibición de ingreso al país o incluso la deportación.

Las revisiones abarcan todo tipo de visas y contemplan desde exceder el plazo autorizado de permanencia, hasta participar en delitos, representar amenazas a la seguridad pública o mantener vínculos con organizaciones terroristas. De encontrarse irregularidades, la visa será revocada y, si el titular se encuentra en territorio estadounidense, podría ser deportado.

El Departamento de Estado subrayó que todos los titulares de visas están sujetos a una “investigación continua”. Desde que asumió el cargo, Trump ha endurecido la política migratoria con más entrevistas presenciales, revisión de redes sociales, historial policial y migratorio en los países de origen, además de sanciones por cualquier infracción cometida en EE.UU.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, en 2024 había 12,8 millones de residentes permanentes y 3,6 millones de personas con visas temporales en el país.

La confirmación de la investigación masiva coincide con el anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, de suspender la emisión de nuevas visas para conductores de camiones comerciales.

Además, el Departamento de Estado reportó la revocación de 6.000 visas de estudiantes por estadías prolongadas y otras infracciones, así como el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60.000 migrantes de Honduras Nicaragua y Nepal

Mientras tanto, las deportaciones y redadas se han intensificado en varias ciudades, especialmente en la capital. En un gesto simbólico, el propio presidente Trump salió a patrullar las calles acompañado por la Guardia Nacional, la policía y agentes de ICE.