ONU pide a Venezuela y Estados Unidos rebajar tensiones y solucionar crisis por medios pacíficos

Naciones Unidas pidió a Venezuela y a Estados Unidos actuar con moderación tras la movilización de tropas estadounidenses en el mar Caribe. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Ante el repunte de tensiones en América Latina por la presencia de tropas estadounidenses en aguas de la región, el secretario general de Naciones Unidas se pronunció haciendo un llamado a procurar por mantener la tranquilidad en la región.

Daniela Gross, portavoz adjunta Naciones Unidas, señaló que el jefe de la ONU, Antonio Guterres, envió un mensaje a Estados Unidos y Venezuela para que desescalen las tensiones bilaterales tras la movilización de estas tropas.

“Seguimos de cerca los acontecimientos que se producen en el Caribe entre Venezuela y Estados Unidos y pedimos a ambos gobiernos a reducir las tensiones, actuar con moderación y que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos”.

El despliegue de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, indicó una fuente familiarizada con la operación el miércoles.

El despliegue ocurre después de que el gobierno de Trump aumentara a 50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Los tres buques equipados con sistema de misiles guiados Aegis se dirigen a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela, dijo a la AFP la fuente, que pidió el anonimato.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.

¿Un ataque a Venezuela?

La Casa Blanca dijo el martes que Trump usaría “todos los medios” para detener el narcotráfico al preguntársele la posibilidad de un envío de militares al país caribeño.

“El presidente Trump ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia”, dijo la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt.

Leavitt describió al gobierno venezolano como un “cartel del narcoterror”.

“Y Maduro, según la perspectiva de esta administración, no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de ese cartel que ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas hacia este país”, agregó la portavoz.

Maduro anunció el lunes que desplegaría 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Washington.