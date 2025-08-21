El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Productos, créditos y cooperación internacional se verían afectados por la descertificación de EE.UU.: Lacouture

Una fuerte preocupación hay a nivel nacional relacionada con la posibilidad de la descertificación por parte del Gobierno de Estados Unidos a Colombia. De hecho, AmCham advirtió que de ser severa esta medida, el impacto del país sería tal que perdería hasta US$1.800 millones.

Ante esta situación, en Caracol Radio estuvo María Claudia Lacouture, presidenta de la AmCham