Productos, créditos y cooperación internacional se verían afectados por la descertificación de EE.UU.: Lacouture

En Caracol Radio estuvo María Claudia Lacouture, presidenta de la AmCham

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham). Foto: Prisa Media.

Una fuerte preocupación hay a nivel nacional relacionada con la posibilidad de la descertificación por parte del Gobierno de Estados Unidos a Colombia. De hecho, AmCham advirtió que de ser severa esta medida, el impacto del país sería tal que perdería hasta US$1.800 millones.

Ante esta situación, en Caracol Radio estuvo María Claudia Lacouture, presidenta de la AmCham

