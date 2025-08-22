Atento: ofrecen descuentos en impuestos en Piedecuesta, ¿Hasta cuándo?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Alcaldía de Piedecuesta anunció descuentos temporales en intereses y sanciones para los impuestos de industria y comercio, predial y alumbrado público, hasta el 90% si se cancela antes del 30 de septiembre de 2025 y el 70% hasta el 14 de noviembre.

La medida según la administración solo se aplicará si el ciudadano paga el total del capital.

Jhonattan Siza Bastilla, secretario de Hacienda de Piedecuesta, agregó: “Hemos observado desde la administracion cómo durante los últimos años ha venido incrementando la cartera llegando en ocasiones a que el valor de los intereses supere el capital”.

¿Por qué aumentó la cartera en el municipio?

Según Siza Bastilla esto se debe a que desde pandemia las tasas de interés tuvieron unos comportamientos atípicos mientras se buscaba estabilizar la economía de las familias en el país y el municipio de Piedecuesta no es la excepción.

Además la administración resaltó que las personas que en la actualidad poseen algún acuerdo de pago con el municipio también pueden acceder al beneficio.

Aproximadamente 15 mil familias deudoras se registran en el municipio de Piedecuesta.