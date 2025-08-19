En Ibagué entregarán descuentos en el predial a compradores de viviendas VIS y VIPA

Ibagué

Se convirtió en acuerdo municipal el programa denominado ‘Predial Social’, una iniciativa que otorgará descuentos de hasta el 60% en el pago del Impuesto de Predial Unificado, a los hogares de la ciudad cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y que adquieran una Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA).

La iniciativa, presentada por la Alcaldía de Ibagué fue aprobada durante las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal. El Predial Social prevé beneficiar a centenares de familias en la ciudad que hayan adquirido su primer inmueble luego de aprobado el Acuerdo 025, es decir, el 17 de agosto de 2025.

“El Concejo Municipal aprobó la iniciativa del Gobierno, con el cual se le concederá un descuento del 60% en el impuesto Predial para el primer año, siguiente a la compra de la primera vivienda, del 50% para el segundo año, y así, sucesivamente irá disminuyendo”, afirmó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

Los beneficios para la compra de VIS y VIPA en Ibagué

Predial Social establece que el nuevo propietario de VIS o VIPA en Ibagué, cancelaría un 40% del impuesto en el primer año de adquirido el inmueble; un 50% en el segundo año, un 60% en el tercero, un 70% en el cuarto, un 80% en el quinto, un 90% en el sexto año y, a partir del séptimo, continuaría pagando el total del Predial.

“Hemos calculado, un lote paga el 33 por mil sobre su avalúo catastral y lo que estamos aquí buscando es que el beneficio que les estamos dando, nos permita sostener la estabilidad fiscal del impuesto Predial, de tal manera que no haya impacto negativo en el recaudo”, resaltó Gómez.

Para tener derecho al descuento, el interesado deberá presentar solicitud escrita dirigida a la Dirección de Rentas Municipal, dentro de los primeros tres meses de cada año, acreditando los siguientes requisitos:

-Certificado de Tradición y libertad del predio objeto del beneficio con una vigencia no superior a 30 días.

-Declaración juramentada, donde conste ingresos no superiores a dos salarios mínimos legales mensuales y que el predio adquirido es considerado como primera vivienda.

-Certificado expedido por la constructora donde se relacione el predio objeto de beneficio como vivienda VIS o VIPA.

Así serán los beneficios para vivienda VIS Y VIPA en Ibagué:

2026: El 60% de exoneración

2027: El 50% de exoneración

2028: El 40% de exoneración

2029: El 30% de exoneración

2030: El 20% de exoneración

2031: El 10% de exoneración