Hasta el 90% de descuento en intereses y convenios por deudas de valorización en Cartagena

El Concejo Distrital de Cartagena aprobó, a través del Acuerdo 188 del 30 de julio de 2025, un paquete de beneficios tributarios temporales para los contribuyentes con deudas por Valorización y otros impuestos distritales, correspondientes a la vigencia 2025 y años anteriores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La medida, impulsada por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, contempla reducciones significativas en los intereses moratorios y la posibilidad de suscribir acuerdos de pago en condiciones especiales, con el fin de facilitar la regularización de obligaciones pendientes.

Según el acuerdo, quienes se pongan al día con el total de su deuda, antes del 31 de octubre de 2025, tendrán una reducción del 90% en los intereses moratorios. Los pagos realizados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre recibirán un descuento del 70%.

Además, hasta el 31 de octubre, los contribuyentes podrán solicitar facilidades de pago con un abono inicial del 50% del total de la deuda y el saldo en hasta cinco cuotas mensuales, aplicando una tasa de interés reducida al 30% del interés diario, calculado con base en la tasa de usura definida por la Superintendencia Financiera, menos dos puntos porcentuales adicionales. En caso de sanciones, solo se pagará el 50% del valor sancionado.

Estos beneficios no aplican para deudas de valorización en mora que se encuentren en proceso de cobro por concesionarios ni para obligaciones relacionadas con derechos y tasas de tránsito.

La administración distrital invita a los ciudadanos a aprovechar este alivio tributario para ponerse al día. Los interesados pueden acercarse a la sede de Valorización Distrital, ubicada en la Calle 28 #27-90, piso 10, Edificio Seaport 3, barrio Manga, o escribir al correo davdpqr@cartagena.gov.co.