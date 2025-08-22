Alerta ambiental en Santa Marta: advierten graves impactos del emisario submarino en el mar Caribe

Santa Marta

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar E.S.P.) informó que las labores de mitigación de la contingencia del emisario submarino avanzan en un 50% y que continúan ejecutando acciones operativas en el marco del Plan de Emergencia y Contingencia para superar de manera definitiva la afectación registrada desde el pasado 18 de agosto, cuando el sistema colapsó por el ingreso de sólidos de gran tamaño tras las lluvias torrenciales y la influencia del huracán Erin.

Según la Essmar, “la emergencia se encuentra parcialmente controlada” y entre las medidas adoptadas están la optimización de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte, la redistribución de caudales, el ajuste de equipos electromecánicos, la instalación de mecanismos de contención e inmersiones con buzos especializados para remover los sedimentos acumulados en la infraestructura.

Sin embargo, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) ha cuestionado las obligaciones de la Empresa frente a los vertimientos en el mar Caribe y mediante la Resolución 2798 del 25 de julio de 2025 impuso una medida preventiva que exigía la disponibilidad inmediata de equipos vactor, la instalación de mecanismos de contención y la entrega de reportes periódicos, pero “la empresa no ha dado cumplimiento a lo ordenado, agravando la problemática ambiental”, advirtió Corpamag.

El subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag, Gustavo Pertúz, explicó que los monitoreos han evidenciado afectaciones directas en los ecosistemas marinos. “Los resultados son preocupantes porque las aguas residuales están generando impactos sobre la flora, la fauna, los ecosistemas marinos y el turismo de la ciudad. Aunque los vertimientos ocurren en el área urbana, el destino final es el mar Caribe, y ese es el ecosistema que debemos salvaguardar”, precisó.

La corporación también recordó que, además de la medida preventiva, avanza un proceso sancionatorio ambiental contra Essmar y el Distrito de Santa Marta mediante el Auto 830 del 12 de junio de 2025, por presunto incumplimiento de sus obligaciones ambientales. En paralelo, instó a la empresa y a la Alcaldía Distrital a cumplir de manera verificable con las disposiciones y a presentar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Finalmente, la autoridad ambiental concluyó que mantendrá vigilancia estricta sobre la situación, mientras que la Essmar precisa que a través de las acciones del Plan de Emergencia y Contingencia buscan una solución definitiva.