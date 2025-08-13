Santa Marta

Colombia traza el futuro del carbono azul y los manglares desde Santa Marta

Expertos y autoridades de Panamá, Surinam, Jamaica y Colombia trabajan juntos para crear sistemas comunes que midan y protejan el carbono azul, clave para la salud de los manglares y la lucha contra el cambio climático.

Ciénaga Grande de Santa Marta. Foto: Minambiente

Ciénaga Grande de Santa Marta. Foto: Minambiente(Thot)

Magdalena

Santa Marta es sede de la Conferencia Internacional sobre Carbono Azul y Humedales (IBCWC 2025), un evento regional de acción climática que reúne a expertos, científicos y autoridades de toda América Latina y el Caribe para fortalecer soluciones basadas en la ciencia que protejan manglares, pastos marinos, marismas y otros ecosistemas clave.

El encuentro es organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia (Invemar) en el marco de la Iniciativa de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de Carbono Azul.

Esta acción cuenta con el liderazgo del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI STACIE), el financiamiento del Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido (DEFRA) y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Colombia, Panamá, Surinam y Jamaica son los países protagonistas y en conjunto buscan establecer métodos para medir y verificar el carbono azul, un paso clave hacia mercados de carbono más creíbles, políticas coordinadas y financiamiento climático sostenible.

Paula Sierra, coordinadora de Investigación e Información para Temas Marinos y Costeros en el Invemar, precisó que ser anfitrión de IBCWC 2025 es más que logística: es liderazgo en el marco de los 500 años de esta ciudad. Además, es la oportunidad perfecta para que la ciencia y la política se sienten en la misma mesa y encuentren soluciones reales para nuestros ecosistemas".

Por su parte, el Dr. Stephen Crooks, copresidente del Grupo Científico Internacional de Carbono Azul, afirmó que América Latina y el Caribe tienen un papel protagónico en la conservación del carbono azul a nivel mundial y que “los manglares y pastos marinos son aliados invisibles contra el cambio climático, por eso debemos darles la visibilidad que merecen.”

La agenda incluye cinco ejes: conservación de ecosistemas, innovación científica, participación comunitaria, financiamiento climático y marcos de política pública. También se realizará una visita de campo a sitios de carbono azul en la región para conectar la teoría con la práctica.

