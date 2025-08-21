Ya viene el Segundo Salón de Proveedores de industria, alojamiento, turismo y gastronomía en Duitama

La cadena de hotelería y turismo tendrá oferta de diferentes proveedores. Foto | Cámara de Comercio de Tunja

Duitama

En Duitama se realizará el Segundo Salón de Proveedores de la industria del alojamiento, turismo y gastronomía, el viernes 22 y sábado 23 de agosto, en las instalaciones de la Cámara de Comercio. El evento busca reunir en un solo espacio a empresarios, hoteleros, restaurantes y proveedores de insumos, equipos y servicios relacionados con el sector turístico.

El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Duitama, Carlos Molano, explicó en Caracol Radio que se trata de un escenario de articulación entre empresarios y proveedores. «Es una feria que realmente articula todas las acciones que tienen que ver con el campo del turismo del bienestar. Allí se verá cómo la cadena de proveeduría puede surtir las necesidades del sector», señaló.

Entre los productos que se podrán encontrar, mencionó colchones, tendidos de cama, toallas, electrodomésticos y utensilios para la industria hotelera y gastronómica. Al mismo tiempo, se promoverán destinos turísticos de las provincias del departamento. «Es una articulación interesante porque no solo se promueve destino, sino también se equipa al sector turístico con lo que requiere», afirmó Molano.

La convocatoria para los proveedores fue adelantada directamente por Cotelco, e incluye participantes regionales y nacionales. «Tenemos proveedores de diferentes regiones del país para poder atender las necesidades que tienen los empresarios locales y regionales», puntualizó el directivo.

El acceso será gratuito para quienes deseen asistir como visitantes. «No hay ningún tipo de requerimiento ni inscripción, simplemente hacerse presente los días 22 y 23 de agosto, desde las 8 de la mañana. La entrada es gratuita», explicó. Para los proveedores que quieran exponer, las inscripciones se realizan con Cotelco, que estableció los requisitos y condiciones de participación.

Sobre la primera versión del evento, realizada en el 2023 en la Cámara de Comercio de Tunja, Molano recordó que «los resultados fueron muy interesantes porque siempre el sector turístico requiere actualizarse y modernizarse. Los que incursionan por primera vez necesitan dotarse, y este tipo de ferias permite articular necesidades con la oferta disponible».

El presidente de la Cámara señaló que la intención es realizar la feria de manera periódica en diferentes provincias del departamento. «La anterior versión fue en Tunja, esta vez es en Duitama y seguramente la próxima será en Sogamoso. La idea es que los empresarios de cada región tengan un mayor acceso y cercanía», puntualizó.