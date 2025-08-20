Ejército incautó material de guerra perteneciente al Clan del Golfo en Risaralda

Pereira

Y fueron tropas del Batallón San Mateo las que lograron un importante golpe contra el Clan del Golfo en el occidente de Risaralda, al incautar dos mil cartuchos de fusil que serían utilizados por esta estructura criminal en su intento de ingresar y expandirse en el territorio.

Durante el operativo se habría entregado voluntariamente una persona señalada de integrar uno de los brazos armados de este grupo ilegal, que se viene desplazando desde el municipio de Jardín, en Antioquia, y cuya presencia ha venido afectando la seguridad en el municipio de Mistrató.

De acuerdo con el Teniente Coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 8 San Mateo, esta acción hace parte de los esfuerzos de control territorial que buscan frenar el avance del Clan del Golfo en la región.

“De nuevo sometemos a la justicia a un integrante del Clan del Golfo, en el operativo logramos incautar más de dos mil cartuchos de fusil que tenía este grupo en la vereda Arcacay de Mistrató, logramos incautar material de intendencia, camuflados tipo camaleón. Con esto buscamos evitar que esta organización llegue a los municipios del departamento”, afirmó el comandante del Batallón San Mateo.

Con esta desmovilización, ya son ocho los presuntos integrantes de dicha organización detenidos o que se han entregado en Risaralda en lo que va del 2025.

Cabe recordar que en el transcurso de este año se han registrado dos enfrentamientos entre tropas del Ejército y miembros del Clan del Golfo, reflejo de la intención de esta organización criminal de establecerse en el departamento.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas que permitan contrarrestar la amenaza de este grupo armado ilegal y garantizar la seguridad de los risaraldenses.