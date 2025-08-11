En el occidente de Risaralda se entregó ante el Ejército Nacional alias ‘Luis’, del Clan del Golfo

Dos integrantes de grupos criminales al margen de la ley se entregaron a las autoridades al occidente del departamento de Risaralda, donde estos grupos están siendo presionados por el Ejército Nacional quien aumentó el pie de fuerza en municipios como Mistrató, Belén de Umbría Y Pueblo Rico

En la vía que comunica al corregimiento de San Antonio del Chamí con el casco urbano de Pueblo Rico, cuando unidades motorizadas del Batallón San Mateo realizaban tareas de estabilidad, se acercó a ellos un hombre conocido con el alias de “Luis T”. que manifestó hacer parte del Clan del Golfo y querer someterse a la justicia por voluntad propia.

Esta persona se movilizaba vestido de civil por las zonas rurales y semiurbanas, controlando la movilidad de las vías terciarias del municipio y avisando a la estructura principal sobre los movimientos de la Fuerza Pública, así como de los propios de la zona, con el fin primordial de fortalecer sus economías ilícitas y tomar control de la explotación ilícita de yacimiento mineros para expandir sus acciones criminales.

Según el teniente Coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No. 8 San Mateo, este hombre será fundamental para conocer estrategias de este grupo armado.

“Por el aumento de las operaciones militares que venimos desarrollando, logramos el sometimiento a la justicia de un miembro del componente criminal focalizado del Clan del Golfo. Esta persona se encargaba de informar todos los movimientos que hacía la Fuerza Pública sobre el eje vial que conduce del municipio de Mistrató a San Antonio del Chamí; debido al aumento del pie de fuerza que tenemos en este momento, esta persona se sintió comprometida en su estabilidad en esta estructura y decidió someterse a la justicia”, dijo el oficial.

Cabe recordar, que en los últimos días también se desmovilizó un hombre conocido con el alias de Niche, que se trasladó desde el occidente del departamento hasta la capital risaraldense en busca de los soldados del Batallón de Artillería, para desmovilizarse.

Este sujeto quien manifestó ser parte de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN confesó haber estado durante más de un año sirviendo a esta grupo.